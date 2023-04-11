Спадщина гарамантів: що відомо про унікальні гробниці в самому серці Сахари

Загадкова і могутня цивілізація Гарамантів колись процвітала на території найбільшої пустелі. Хоча ця вона підкорила Сахару та панувала над сусідами, про них мало що відомо.

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Попри те, що грецький історик Геродот вперше згадав про Гарамантес у 5 столітті до н. е., багато чого про них залишається оповитим таємницею. Однак нещодавні археологічні розкопки в таких місцях, як Ваді-Аджал, пролили нове світло на їхню культуру та вірування, зокрема на захоплення потойбічними ритуалами та будівництво пірамідальних гробниць, що нагадують ті, які знаходили в Стародавньому Єгипті, повідомляють Heritage Daily.

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Археологічні знахідки у Ваді-Аджалі вказують на те, що гараманти оселилися в регіоні Феццан на півдні Лівії близько 1100 року до нашої ери. Їхня цивілізація зростала і процвітала завдяки складній і розгалуженій іригаційній системі, відомій як "фоггарас". Ця система уможливила успішне ведення сільського господарства в пустельних регіонах, де не було значних водойм, що підтримувало велику кількість населення. Нащадками цього народу вважаються туареги, які використовують писемність своїх предків.

Гараманти це античний народ, який існував з VI століття до н. е. по VIII століття н. е. Грецький історик і географ Геродот вперше згадав про гарамантів у 5 столітті до нашої ери, описуючи їх як "вельми чисельне плем’я", що живе в оазисі в пустелі Сахара, розташованому за тридцять днів шляху на південь від Лотофагів. Геродот також розповідав, як гараманти полювали на "ефіопів, що жили в печерах" на колісницях, найімовірніше, на народ тубу з гір Тібесті. Наскельні малюнки свідчать про європеоїдну зовнішність гарамантів, що, можливо свідчить про їхні зв’язки з пеласгами.

На піку свого розквіту царство Гарамантів охоплювало приблизно 180 000 квадратних кілометрів зі столицею Гарама в регіоні Ваді-ель-Агіал, також відомому як Ваді-ель-Хая. Цей регіон являє собою довгу долину, оточену Ерг Убарі (Піщаним морем), а з південного боку — Мессак Саффатет, посушливим плато.

Більшість поселень і пам'яток гарамантів, зокрема Гарама, Зінхекра (колишня столиця), Королівський некрополь, Хараїг, Убарі, Хатія, Кса-Бінт-Бая і Баб-ель-Макнуса, були розташовані у Ваді-ель-Агіал. Про віру гарамантів у потойбічне життя, подібну до віри давніх єгиптян, свідчать їхні поховальні ритуали та поховальні пам'ятники. Вони будували пірамідальні некрополі, такі як Хараїг, який складався з 80 квадратних і прямокутних пірамід з глиняної цегли, деякі з яких досягали висоти від 3 до майже 4 метрів.

Вони будували пірамідальні некрополі, такі як Хараїг, який складався з 80 квадратних і прямокутних пірамід з глиняної цегли, деякі з яких досягали висоти від 3 до майже 4 метрів Фото: Wikimedia Commons

Подібний некрополь, який складається з пірамідальних гробниць, знайдений в Ель-Хатії. Загалом він містив 25 усічених пам'ятників пірамідальної форми. Археоастрономічні дослідження припускають, що гробниці могли бути орієнтовані на зоряні сузір'я. Царський некрополь на південь від Германи містить понад 100 згрупованих гробниць з мастаб (тип гробниць давньоєгипетської знаті) і круглих курганів, прикрашених стелами і поховальними "столами для жертвоприношень" для культу мертвих. Більшість стел прикрашена червоною охрою або пігментом, а в деяких випадках — шарами мазанки або штукатурки.

У римський період гараманти здійснювали набіги на римські прибережні поселення і порти вздовж африканського кордону Риму, а саме Триполітанського Лімесу. У 203 році н. е. імператор Септимій Север розпочав велику кампанію вглиб Сахари і захопив Гараму, але незабаром залишив місто.

Занепад Гараманського царства міг бути наслідком несприятливих кліматичних умов і надмірного використання обмежених водних ресурсів. З падінням візантійського панування в Північній Африці арабські війська здійснили набіг на Сахару в 666 році нашої ери, що, ймовірно, призвело до кінця Гарамантського царства.

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