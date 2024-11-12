У Землі та Марса є дещо спільне: гігантські зоряні дюни сфотографували з космосу (фото)

Ці кадри можуть виглядати так, ніби зняті на Червоній планеті, але насправді на них зображена наша власна Земля.

Сахара — одне з найпосушливіших місць на планеті, а з космосу західний край пустелі й зовсім виглядає як інший світ. Велика кількість червоного піску перетворюється на море дюн, які приливають і відливають через вітер, що не стримується листям та іншими перешкодами, пише IFLScience.

Нещодавно астронавт на борту Міжнародної космічної станції сфотографував дивовижне піщане море, розташоване в південно-східному Марокко, недалеко від кордону з Алжиром. Зазначимо, що знімок був наданий NASA Earth Observatory, а на ньому була зображена область під назвою Ерг-Шеббі — піщане море площею 18 на 9 кілометрів у Північній Африці.

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На кадрі видно, як піщаний шар містить численні особливості, зокрема зоряні дюни, також відомі як пірамідальні дюни. Дослідники зазначають, що подібні пагорби утворюються вітрами, які здувають піщані маси з різних напрямків, створюючи дюну з центральною вершиною і кількома "хребтами", що розходяться назовні у формі зірки або піраміди.

Подібні дюни зазвичай асоціюють із Сахарою, проте дослідники зазначають, що їх також можна зустріти на Аравійському півострові, в Китаї та Північній Америці, а також в інших частинах Сонячної системи, наприклад, на Марсі та Титані.

Той самий вид із повітря на Ерг-Шеббі з деякими написами Фото: NASA

Дослідники зазначають, що цей тип дюн може формувати одні з найвищих піщаних пагорбів на Землі — висотою до 300 метрів. Попри свої великі розміри й популярність у піщаних морях, дослідники стверджують, що зоряні дюни насправді є одними з найменш вивчених типів дюн.

Попри те, що Ерг-Шеббі може здатися негостинним ландшафтом, дослідники зазначають, що життя змогло процвітати та тут. Попередні дослідження показали, що ближче до основи комплексу дюн розташований великий водоносний горизонт, що підтримує пальмові гаї та місто Марзуга.

На вершині дюн можна побачити лише невелику групу таборів. Раніше такі табори належали місцевим корінним народам, які тисячі років вели кочовий спосіб життя в Північній Африці. Однак сьогодні, як показують дослідження, вони здебільшого є туристичними місцями, звідки мандрівники та туристи можуть поглянути на пустелю Сахара на власні очі.

Раніше Фокус писав про те, який вигляд Сахара мала тисячі років тому.