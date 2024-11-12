У Земли и Марса есть нечто общее: гигантские звездные дюны запечатлели из космоса (фото)

Эти кадры могут выглядеть так, будто сняты на Красной планете, но в действительности на них изображена наша собственная Земля.

Сахара — является одним из самых засушливых мест на планете, а из космоса западный край пустыни и вовсе выглядит как другой мир. Обилие красного песка превращается в море дюн, которые приливают и отливают из-за ветра, не сдерживаемого листвой и другими препятствиями, пишет IFLScience.

Недавно астронавт на борту Международной космической станции запечатлел удивительное песчаное море, расположенное в юго-восточном Марокко, недалеко от границы с Алжиром. Отметим, что снимок был предоставлен NASA Earth Observatory, а на нем была запечатлена область под названием Эрг-Шебби — песчаное море площадью 18 на 9 километров в Северной Африке.

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На кадре видно, как песчаный слой содержит многочисленные особенности, в том числе звездные дюны, также известные как пирамидальные дюны. Исследователи отмечают, что подобные холмы образуются ветрами, которые сдувают песчаные массы с разных направлений, создавая дюну с центральной вершиной и несколькими "хребтами", расходящимися наружу в форме звезды или пирамиды.

Подобные дюны, как правило, ассоциируют с Сахарой, однако исследователи отмечают, что их также можно встретить на Аравийском полуострове, в Китае и Северной Америке, а также в других частях Солнечной системы, например, на Марсе и Титане.

Тот же вид с воздуха на Эрг-Шебби с некоторыми надписями Фото: NASA

Исследователи отмечают, что этот тип дюн может формировать одни из самых высоких песчаных холмов на Земле — высотой до 300 метров. Несмотря на свои большие размеры и известность в песчаных морях, исследователи утверждают, что звездные дюны в действительности являются одними из наименее изученных типов дюн.

Несмотря на то, что Эрг-Шебби может показаться негостеприимным ландшафтом, исследователи отмечают, что жизнь смогла процветать и здесь. Предыдущие исследования показали, что ближе к основанию комплекса дюн находится большой водоносный горизонт, поддерживающий пальмовые рощи и город Марзуга.

На вершине дюн можно увидеть лишь небольшую группу лагерей. Ранее такие лагеря принадлежали местным коренным народам, которые тысячи лет вели кочевой образ жизни в Северной Африке. Однако сегодня, как показывают исследования, они в основном являются туристическими местами, откуда путешественники и туристы могут взглянуть на пустыню Сахара собственными глазами.

Ранее Фокус писал о том, как Сахара выглядела тысячи лет назад.