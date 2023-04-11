Осторожно, высокое напряжение. Какими последствиями для здоровья грозит удар электрошокером

Если вас когда-нибудь били тейзером, вы знаете, что боль может быть мучительной. Но знаете ли вы, что эти электрошоковые устройства могут также повлиять на ваше сердце, память и даже привести к таким серьезным заболеваниям, как рабдомиолиз?

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В начале этого года в Луисвилле, штат Кентукки, мужчину так много раз ударили электрошокером. Об этом сообщило расследование Министерства юстиции. Электрошокеры, известные как тейзеры, используются полицией с 1974 года как более безопасная альтернатива огнестрельному оружию. Однако они не лишены риска: зарегистрировано более 1 000 смертей, связанных с применением электрошокера или другого электрошокового оружия, пишет Science Alert.

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Профессор Джеймс Джордано, эксперт по военной медицинской этике, говорит, что "электрошокер, хотя и предназначен для несмертельного воздействия, все же может привести к серьезным последствиям, которые в некоторых случаях могут быть опасны для жизни", особенно для тех, кто страдает сердечными заболеваниями или принимает лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему.

В одних только США, около 90 процентов правоохранительных органов используют тейзеры, что соответствует более 140 000 Тейзеров по всей стране. Известно, что полицейские применяют электрошок к людям в возрасте от 11 лет до 75, поэтому важно знать, как эти устройства влияют на мозг и тело.

Ниже приведен список характеристик электрошокеров и последствий их применения:

Они заставляют ваши мышцы судорожно сжиматься, как у лошади Чарли. По словам Эми Нгуен, главного специалиста по безопасности компании Axon, которая производит электрошокеры, "тейзер посылает сигнал вашим мышцам, побуждая их сгибаться", или застывать. Это состояние называется нервно-мышечной недееспособностью, которая нарушает связь между телом и мозгом, затрудняя любые волевые движения. Они причиняют сильную боль. Удары электрошокеров "вызывают сильные, неконтролируемые сокращения мышц, которые очень болезненны". Доктор Джонатан Дж. Расули, нейрохирург из Университетской больницы Стейтен-Айленда, сказал, что один человек описал боль как ощущение того, что его мозг трясется "как арахис в банке". Электрический удар может серьезно повлиять на сердце. Джордано заявил, что электрический удар электрошокера может "привести к нарушениям в работе сердца, которые могут варьироваться от умеренных до тяжелых и, возможно, смертельных". Хотя большинство исследований показали, что напряжение в 50 000 вольт, которое используется в большинстве коммерческих тейзеров, безопасно для сердца, есть сообщения об остановке сердца после ударов электрошокеров. Ученые не уверены в вероятности воздействия тейзера на сердце. Удары могут временно повлиять на память и познание. После удара электрошокером вы можете не вспомнить краткосрочные воспоминания и испытывать трудности с обработкой новой информации, что может продолжаться до одного часа. Удар током может также вызвать эмоциональное или психологическое потрясение. Удар током может способствовать травме. Физическая и эмоциональная боль от удара – это "объективно травмирующее событие", – говорит Джордано. Острые зонды могут привести к колотым ранам, царапинам и синякам. В одном исследовании, включавшем 1 201 случай применения тейзеров против подозреваемых в совершении преступлений, около 83 процентов людей сообщили о легкой травме в виде поверхностных колотых ран, что делает эти раны наиболее распространенной травмой, связанной с тейзерами. Как правило, раны незначительны, но по крайней мере один человек сообщил, что ему потребовалась операция по удалению колючки. Торсия яичка, или перекрут яичка, может произойти в редких случаях в результате поражения электрическим током. Согласно исследованию, проведенному в 80-х годах прошлого века, только 0,5 процента людей испытали это состояние. Перекрут яичка происходит, когда одно или оба яичка перекручиваются на семенных канатиках, что при отсутствии лечения может привести к потере кровотока и гибели тканей в течение шести часов. По словам Джордано, хотя это очень болезненно и требует неотложной медицинской помощи, такие травмы нередко случаются у людей, получивших удар электрошокером, даже если электрошокер не попадает непосредственно в таз. "Хотя это и возможно, такие травмы не являются обычным явлением, когда человека бьют тейзером", – сказал он. Электрошокеры могут привести к редкому, но тяжелому состоянию, известному как рабдомиолиз, который может привести к летальному исходу. Рабдомиолиз происходит, когда мышечная ткань перевозбуждается и компоненты мышечного белка попадают в кровь, что может повредить функции почек и даже вызвать почечную недостаточность. Хотя рабдомиолиз поддается лечению, он может быть смертельным, если его не лечить. Риск рабдомиолиза, связанного с использованием тейзера, невелик, но он был зафиксирован у одного из 1201 человека, получившего удар электрошокером, в ходе исследования, в котором также отмечалось, что колотые раны являются распространенной травмой. Эффект от удара электрошокером обычно быстро проходит, и вы можете восстановить мышечный контроль в течение нескольких секунд. Электрические импульсы от удара тейзером длятся всего пять секунд, и после этого большинство людей сразу же восстанавливают нормальную работу мышц. По словам Нгуена, восстановление после потери трудоспособности, вызванной электрошокером, происходит мгновенно. Однако могут возникнуть другие вторичные повреждения, такие как синяки, порезы, потеря памяти или долгосрочные эмоциональные или психологические травмы, которые необходимо устранить. Обычно после удара тейзером в течение нескольких дней болят мышцы. Электрический разряд электрошокера может вызвать перевозбуждение болевых рецепторов и нервных окончаний, делая их более чувствительными, а сильные мышечные сокращения, вызванные электрошоком, могут вызвать мышечную усталость, подобную той, которую вы можете почувствовать после тренировки. В результате некоторые люди, получившие удар тейзером, отмечают болезненность мышц в течение нескольких дней после инцидента.

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