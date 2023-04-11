Обережно, висока напруга. Якими наслідками для здоров'я загрожує удар електрошокером

Якщо вас коли-небудь били тейзером, ви знаєте, що біль може бути нестерпним. Але чи знаєте ви, що ці електрошокові пристрої можуть також вплинути на ваше серце, пам'ять і навіть призвести до таких серйозних захворювань, як рабдоміоліз?

Related video

На початку цього року в Луїсвіллі, штат Кентуккі, чоловіка так багато разів вдарили електрошокером. Про це повідомило розслідування Міністерства юстиції. Електрошокери, відомі як тейзери, використовуються поліцією з 1974 року як безпечніша альтернатива вогнепальній зброї. Однак вони не позбавлені ризику: зареєстровано понад 1 000 смертей, пов'язаних із застосуванням електрошокера або іншої електрошокової зброї, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Професор Джеймс Джордано, експерт з військової медичної етики, каже, що "електрошокер, хоча і призначений для несмертельної дії, все ж таки може призвести до серйозних наслідків, які в деяких випадках можуть бути небезпечними для життя", особливо для тих, хто страждає серцевими захворюваннями або вживає ліки, що впливають на серцево-судинну систему.

В одних тільки США, близько 90 відсотків правоохоронних органів використовують тейзери, що відповідає понад 140 000 тейзерів по всій країні. Відомо, що поліцейські застосовують електрошок до людей віком від 11 років до 75, тому важливо знати, як ці пристрої впливають на мозок і тіло.

Нижче наведено список характеристик електрошокерів і наслідків їх застосування:

Вони змушують ваші м'язи судорожно стискатися, як у коня Чарлі. За словами Емі Нгуєн, головного спеціаліста з безпеки компанії Axon, яка виробляє електрошокери, "тейзер посилає сигнал вашим м'язам, спонукаючи їх згинатися", або застигати. Цей стан називається нервово-м'язовою недієздатністю, яка порушує зв'язок між тілом і мозком, ускладнюючи будь-які вольові рухи. Вони завдають сильного болю. Удари електрошокерів "викликають сильні, неконтрольовані скорочення м'язів, які дуже болючі". Доктор Джонатан Дж. Расулі, нейрохірург з Університетської лікарні Стейтен-Айленда, сказав, що одна людина описала біль як відчуття того, що її мозок трясеться "як арахіс у банці". Електричний удар може серйозно вплинути на серце. Джордано заявив, що електричний удар електрошокера може "призвести до порушень у роботі серця, які можуть варіюватися від помірних до важких і, можливо, смертельних". Хоча більшість досліджень засвідчили, що напруга в 50 000 вольт, яка використовується в більшості комерційних тейзерів, безпечна для серця, є повідомлення про зупинку серця після ударів електрошокерів. Учені не впевнені в імовірності впливу тейзера на серце. Удари можуть тимчасово вплинути на пам'ять і пізнання. Після удару електрошокером ви можете не згадати короткострокові спогади і відчувати труднощі з обробкою нової інформації, що може тривати до однієї години. Удар струмом може також спричинити емоційне або психологічне потрясіння. Удар струмом може сприяти травмі. Фізичний та емоційний біль від удару — це "об'єктивно травмувальна подія", — каже Джордано. Гострі зонди можуть призвести до колотих ран, подряпин і синців. В одному дослідженні, що включало 1 201 випадок застосування тейзерів проти підозрюваних у скоєнні злочинів, близько 83 відсотків людей повідомили про легку травму у вигляді поверхневих колотих ран, що робить ці рани найпоширенішою травмою, пов'язаною з тейзерами. Як правило, рани незначні, але принаймні одна людина повідомила, що їй потрібна була операція з видалення колючки. Торсія яєчка, або перекрут яєчка, може статися в рідкісних випадках унаслідок ураження електричним струмом. Згідно з дослідженням, проведеним у 80-х роках минулого століття, тільки 0,5 відсотка людей відчули цей стан. Перекрут яєчка відбувається, коли одне або обидва яєчка перекручуються на сім'яних канатиках, що за відсутності лікування може призвести до втрати кровотоку і загибелі тканин протягом шести годин. За словами Джордано, хоча це дуже болісно і потребує невідкладної медичної допомоги, такі травми нерідко трапляються в людей, які отримали удар електрошокером, навіть якщо електрошокер не потрапляє безпосередньо в таз. "Хоча це і можливо, такі травми не є звичайним явищем, коли людину б'ють тейзером", — сказав він. Електрошокери можуть призвести до рідкісного, але важкого стану, відомого як рабдоміоліз, який може призвести до летального результату. Рабдоміоліз відбувається, коли м'язова тканина перезбуджується і компоненти м'язового білка потрапляють у кров, що може пошкодити функції нирок і навіть спричинити ниркову недостатність. Хоча рабдоміоліз піддається лікуванню, він може бути смертельним, якщо його не лікувати. Ризик рабдоміолізу, пов'язаного з використанням тейзера, невеликий, але його було зафіксовано в однієї зі 1201 людини, яка отримала удар електрошокером, під час дослідження, в якому також зазначалося, що колоті рани є поширеною травмою. Ефект від удару електрошокером зазвичай швидко минає, і ви можете відновити м'язовий контроль протягом кількох секунд. Електричні імпульси від удару тейзером тривають лише п'ять секунд, і після цього більшість людей відразу ж відновлюють нормальну роботу м'язів. За словами Нгуєна, відновлення після втрати працездатності, спричиненої електрошокером, відбувається миттєво. Однак можуть виникнути інші вторинні ушкодження, такі як синці, порізи, втрата пам'яті або довгострокові емоційні чи психологічні травми, які необхідно усунути. Зазвичай після удару тейзером протягом кількох днів болять м'язи. Електричний розряд електрошокера може спричинити перезбудження больових рецепторів і нервових закінчень, роблячи їх більш чутливими, а сильні м'язові скорочення, спричинені електрошоком, можуть викликати м'язову втому, подібну до тієї, яку ви можете відчути після тренування. У результаті деякі люди, які отримали удар тейзером, відзначають болючість м'язів упродовж кількох днів після інциденту.

Раніше Фокус писав про те, як вчені встигли сфотографувати зворотний рух блискавки. Адже це справжній успіх!