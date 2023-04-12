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Технологии и наука

Не человек и не природа. Ученые разгадали тайну гигантских тоннелей в Бразилии и Аргентине (фото)

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Фото: Heinrich Frank | В некоторых тоннелях легко могут разместиться люди

Исследователи обнаружили, что тоннели высотой почти в 2 метра не были рукотворными и они точно не появились в результате геологических процессов — их создало нечто огромное и древнее.

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На рубеже веков в Южной Америке обнаружили целую сеть огромных тоннелей, которые могли простираться более чем на 600 метров. По словам профессора геологии Генриха Франка, его внимание привлекла дыра в холме на строительной площадке, когда он проезжал мимо нее. Любопытство не покидало ученого и он решил вернуться, чтобы исследовать дыру — она оказалась тоннелем, на стенах которого виднелись древние следы, пишет IFLScience.

Профессор проверил тоннель и выяснил, что его длина составила около 4,5 метров, однако любопытным оказался тот факт, что он вовсе не был создан человеком или каким-либо геологическими силами. Исследователь проследовал в самый конец тоннеля и наконец-то получил подсказку — на стенах виднелись следы древнего существа.

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По словам автора исследования, они с коллегами знали, что не существует геологических процессов, способных создать идеальные длинные тоннели с круглым или эллиптическим поперечным сечением, которые бы могли разветвляться, подниматься и опускаться. И к тому же оставлять на стенах следы от когтей. Поэтому исследователи предположили, что главным "архитектором" все же являлось некое древнее существо.

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На стенах тоннелей гигантские ленивцы оставили следы когтей
Фото: Heinrich Frank

Позже исследователи обнаружили ряд тоннелей, разбросанных в Бразилии и Аргентине, и полагают, что все они были созданы давно вымершей мегафауной. По словам Фрэнка, они с коллегами натолкнулись на тоннель, который был проложен гигантскими ленивцами, жившими на планете около 8-10 тысяч лет назад. Отметим, что эти существа не были похожи на современных ленивцев, а в размерах вполне могли соперничать с современными африканскими слонами.

В районе Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) Фрэнк с коллегами обнаружили около полутора тысяч подобных тоннелей, которые также были проделаны древней мегафауной. Самый длинный из тоннелей достигал 609 метров, а его диаметр составил 1,8 метров. Ученые полагают, что он был вырезан целой группой ленивцев, и на это потребовался не один год.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что образовало загадочные дыры на дне Берингова моря.