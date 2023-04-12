Не людина і не природа. Вчені розгадали таємницю гігантських тунелів у Бразилії та Аргентині (фото)

Дослідники виявили, що тунелі заввишки майже 2 метри не були рукотворними і вони точно не з'явилися в результаті геологічних процесів — їх створило щось величезне і давнє.

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На рубежі століть у Південній Америці виявили мережу величезних тунелів, які могли сягати більш ніж на 600 метрів. За словами професора геології Генріха Франка, його увагу привернула дірка в пагорбі на будівельному майданчику, коли він проїжджав повз неї. Цікавість не залишала вченого і він вирішив повернутися, щоб дослідити знахідку — вона виявилася тунелем, на стінах якого виднілися стародавні сліди, пише IFLScience.

Професор перевірив тунель і з'ясував, що його довжина становила близько 4,5 метрів, проте цікавим виявився той факт, що він зовсім не був створений людиною чи геологічними силами. Дослідник пройшов у самий кінець тунелю і нарешті отримав підказку — на стінах виднілися сліди стародавньої істоти.

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За словами автора дослідження, вони з колегами знали, що не існує геологічних процесів, здатних створити ідеальні довгі тунелі з круглим або еліптичним поперечним перерізом, які могли б розгалужуватися, підійматися й опускатися. До того ж залишати на стінах сліди від пазурів. Тому дослідники припустили, що головним "архітектором" все ж таки було якась стародавня істота.

На стінах тунелів гігантські лінивці залишили сліди пазурів. Фото: Heinrich Frank

Пізніше дослідники виявили ряд тунелів, розкиданих у Бразилії та Аргентині, і вважають, що всі вони були створені мегафауною, що давно вимерла. За словами Френка, вони з колегами натрапили на тунель, який проклали гігантські лінивці, які жили на планеті близько 8-10 тисяч років тому. Зазначимо, що ці істоти не були схожі на сучасних лінивців, а розмірами цілком могли змагатися з сучасними африканськими слонами.

У районі Ріу-Гранді-ду-Сул (Бразилія) Френк з колегами виявили близько півтори тисячі подібних тунелів, які також були зроблені стародавньою мегафауною. Найдовший із тунелів досягав 609 метрів, а його діаметр становив 1,8 метра. Вчені вважають, що він був вирізаний цілою групою лінивців, і на це знадобився не один рік.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що утворило загадкові дірки на дні Берингового моря.