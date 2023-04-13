К Северной Америке плывут 10 млн тонн опасной массы: обрушатся на пляжи смрадом тухлых яиц (фото)

Исследователи пристально следят за дрейфующим "пятном" и надеются, что Гольфстриму удастся оттолкнуть массу на север.

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Саргассово море имеет определенную репутацию. Впервые оно было описано еще в журналах Христофора Колумба, который пересек его в 1492 году. Тогда испанский мореплаватель описывал его, как огромный спокойный участок, расположившийся в центре Атлантического океана. Течения обтекают его, но не проходят сквозь — он расположен в депрессивных широтах, где ветры могут не появляться неделями, а потому здесь можно наблюдать тысячи квадратных километров неподвижной темно-синей воды, пишет New Atlas.

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Однако Саргассово море известно не только своим спокойствием, но и саргассовыми водорослями, которые здесь растут. Они представляют собой лиственные водоросли без корней с виноградными пузырями, которые помогают им удерживаться на плаву. Именно они превращают Саргассово море в спутанные джунгли, где легко завязнуть и погибнуть — об этом свидетельствуют истории моряков, которые тысячелетиями опасались оказаться здесь.

За века Саргассово море приобрело репутацию такого себе кладбища кораблей — моряки полагали, что здесь на дне океана покоятся флотилии гниющих корпусов, которые угодили в "сети" водорослей и попросту не смогли выбраться. Колумб, например, полагал, что он запутается в этих джунглях, а также, что столь необычное явление может указывать на мелководье или рифы.

Миллионы тонн саргассума могут обрушиться на побережье Фото: ESA

Сегодня саргассум также привлекает внимание ученых, однако по другой причине. Во-первых, ученые обнаружили, что эти спутанные джунгли служат домом для морских коньков, а также пристанищем для европейских и американских угрей, которые преодолевают тысячи километров пути, чтобы достичь этого места спаривания. Во-вторых, сегодня саргассум представляет реальную проблему, ведь огромные его массы дрейфуют в океане, а затем обрушиваются на пляжи, делая их непригодными для отдыха.

В рамках инициативы ESA "Наука наблюдения Земли для общества" ученые используют спутники Sentinel-2, 3 и 6 для наблюдений за саргассовыми водорослями, в том числе речь идет об их цветении и перемещении в океане. Последние наблюдения показывают, что ученые, вероятно, наблюдают за самым масштабным из всех зарегистрированных цветением саргассовых водорослей.

Опасения исследователей вызваны тем, что сейчас огромная масса цветущих водорослей дрейфует к восточному побережью США. Исследователи опасаются, что в конце концов это приведет к выбросу миллионов тонн гниющей растительности на тысячи километров пляжей. Последние наблюдения показывают, что цветение саргассума простирается на 8 800 километров от берегов Африки до Мексианского залива, а масса этой растительности предварительно оценивается в 10 миллионов тонн.

Куст саргассума Фото: NOAA

Пока водоросли остаются в глубоком океане, они не представляют особой проблемы. Однако если они приблизятся к побережью, это повлечет ряд неприятных последствий. Во-первых, это снизит содержание кислорода в воде на мелководье до критического уровня, а значит повредит рыболовству и местной окружающей среде. Во-вторых, выброшенные на побережье водоросли вскоре начнут гнить, а значит пляжи заполонит смрад тухлых яиц, ведь во время гниения саргассума выделяется токсичный сероводород. В-третьих, потребуется колоссальные финансовые влияния, чтобы предотвратить выброс водорослей на пляжи или убору их с побережья.

Исследователи отмечают, что в данный момент вся надежда на Гольфстрим — существует вероятность, что зловонной массе не удастся пересечь течение и тонны водорослей будут отброшены на север. Однако где именно они могут оказаться после, увы, пока непонятно.

Ранее Фокус писал о том, что ученым потребовалось 100 лет, чтобы найти место размножения угрей.