Головоломка многих десятилетий. Облако Дракона показало, как рождаются самые большие звезды

О том, как появились самые огромные и тяжелые звезды астрономы спорили десятилетиями. Но, кажется, секрет их происхождения раскрыт.

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Группа астрономов с помощью радиотелескопа ALMA провела наблюдения за огромным молекулярным облаком под названием облако Дракона в далеком космосе. Используя данные наблюдений, астрономы приблизилась к раскрытию тайны появления огромных и массивных звезд в космосе, которая не дает покоя ученым уже много десятилетий, пишет ScienceAlert.

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Существует много теорий, объясняющих процесс формирования в космосе очень тяжелых звезд. Но проблема в том, что эти звезды встречаются очень редко, а потому количество наблюдений за ними не достаточно, чтобы подтвердить те или иные теории. Что еще сложнее сделать, так это застать такие массивные звезды в процессе их формирования. Но новые наблюдения за облаком Дракона дают ключ к разгадке тайны появления очень массивных звезд.

Группа астрономов с помощью радиотелескопа ALMA провела наблюдения за огромным молекулярным облаком под названием облако Дракона в далеком космосе. Используя данные наблюдений, астрономы приблизилась к раскрытию тайны появления огромных и массивных звезд космосе, которая не дает покоя ученым уже много десятилетий Фото: ScienceAlert

Ученые использовали радиотелескоп ALMA, который находится в Чили, для изучения этого плотного облака из молекулярного водорода, где происходит формирование новых звезд. Ученые специально искали космическую пыль, которая вместе с газом сжимается для образования новых звезд.

В результате наблюдений за облаком Дракона, ученые обнаружили в нем несколько регионов, в которых происходит особенно активное формирование новых звезд. Также они обнаружили плотный комок из газа и пыли, где вообще не было ни одной звезды в стадии формирования.

Дальнейшие наблюдения показали, что на самом деле этот комок состоит из двух отдельных частей. Одна из них содержала вещества массой в 30 масс Солнца, а вторая – массой всего в 2 массы Солнца. По словам ученых, все данные показывают, что эти части очень плотные и подвергаются сильному сжатию, то есть вскоре здесь появятся новые звезды. Но самое главное, ученые выяснили, что эти плотные комки вещества во время сжатия не распадаются на более мелкие части. А это соответствует модели формирования огромных звезд под названием "аккреция ядра".

В результате наблюдений за облаком Дракона, ученые обнаружили в нем несколько регионов, в которых происходит особенно активное формирование новых звезд Фото: ScienceAlert

Согласно этой модели, огромные и очень тяжелые звезды появляются из одиночных больших участков облаков молекулярного газа и в результате изначально имеют невероятно огромную массу. По словам ученых, новые наблюдения подтверждают эту теорию, потому как впервые удалось увидеть, как огромное облако газа сжимается без разделения на отдельные части. Теперь ученые собираются провести еще более детальное наблюдение за этим молекулярным облаком, чтобы еще больше разгадать тайну образования массивных звезд.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую экзопланету, похожую по размерам на Юпитер. Но этот так называемый "теплый Юпитер" скоро превратится в другую планету.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили нейтронную звезду, которая нарушает один из законов физики. Пока что у астрономов есть только одно объяснение, почему так происходит.