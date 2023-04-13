Головоломка багатьох десятиліть. Хмара Дракона показала, як народжуються найбільші зірки

Про те, як з'явилися найбільші і найважчі зірки, астрономи сперечалися десятиліттями. Але, здається, секрет їхнього походження розкритий.

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Група астрономів за допомогою радіотелескопа ALMA провела спостереження за величезною молекулярною хмарою під назвою хмара Дракона у далекому космосі. Використовуючи дані спостережень, астрономи наблизилися до розкриття таємниці появи величезних і масивних зірок у космосі, яка не дає спокою вченим уже багато десятиліть, пише ScienceAlert.

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Існує багато теорій, що пояснюють процес формування у космосі дуже важких зірок. Але проблема в тому, що ці зірки зустрічаються дуже рідко, тому кількість спостережень за ними не достатньо, щоб підтвердити ті чи інші теорії. Що ще складніше зробити, то це застати такі масивні зірки в процесі їх формування. Але нові спостереження за хмарою Дракона дають ключ до розгадки таємниці появи дуже масивних зірок.

Група астрономів за допомогою радіотелескопа ALMA провела спостереження за величезною молекулярною хмарою під назвою Дракона у далекому космосі. Використовуючи дані спостережень, астрономи наблизилися до розкриття таємниці появи величезних і масивних зірок космосі, яка не дає спокою вченим уже багато десятиліть Фото: ScienceAlert

Вчені використовували радіотелескоп ALMA, який знаходиться в Чилі, для вивчення цієї щільної хмари з молекулярного водню, де відбувається формування нових зірок. Вчені спеціально шукали космічний пил, який разом із газом стискається для утворення нових зірок.

В результаті спостережень за хмарою Дракона, вчені виявили в ній кілька регіонів, де відбувається особливо активне формування нових зірок. Також вони виявили щільний комок з газу та пилу, де взагалі не було жодної зірки у стадії формування.

Подальші спостереження показали, що насправді цей комок складається із двох окремих частин. Одна з них містила речовини масою 30 мас Сонця, а друга – масою всього 2 маси Сонця. За словами вчених, усі дані показують, що ці частини дуже щільні та піддаються сильному стисканню, тобто незабаром тут з'являться нові зірки. Але найголовніше, вчені з'ясували, що ці щільні комки речовини під час стиснення не розпадаються на більш дрібні частини. І це відповідає моделі формування величезних зірок під назвою " акреція ядра " .

Внаслідок спостережень за хмарою Дракона, вчені виявили в ньому кілька регіонів, у яких відбувається особливо активне формування нових зірок Фото: ScienceAlert

Згідно з цією моделлю, величезні і дуже важкі зірки з'являються з одиночних великих ділянок хмар молекулярного газу і в результаті мають неймовірно величезну масу. За словами вчених, нові спостереження підтверджують цю теорію, тому що вперше вдалося побачити, як величезна хмара газу стискається без поділу на окремі частини. Тепер вчені збираються провести ще детальніше спостереження за цією молекулярною хмарою, щоб ще більше розгадати таємницю утворення масивних зірок.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нову екзопланету, схожу за розмірами на Юпітер. Але цей так званий "теплий Юпітер" скоро перетвориться на іншу планету.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили нейтронну зірку, яка порушує один із законів фізики. Поки що астрономи мають лише одне пояснення, чому так відбувається.