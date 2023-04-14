Уже не показатель. Индекс массы тела не учитывает множество важных факторов

Проводя исследование связи ожирения и избыточного веса и смертности среди взрослых, ученые пришли к выводу, что индекс массы тела, широко используемый как основной показатель здоровья, имеет слишком много недочетов и нужно с осторожностью относиться к его применению.

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В недавнем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Боулдере обнаружили, что избыточный вес и ожирение являются причиной более высокого риска смерти, чем считалось ранее. Исследование ставит под сомнение общепринятую точку зрения и подчеркивает ограничения в использовании индекса массы тела (ИМТ) в качестве показателя здоровья. Кроме того, по оценкам исследователей, каждая шестая смерть среди взрослого населения США связана с избыточным весом или ожирением, пишет SciTechDaily.

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Индекс массы тела — это показатель, оценивающий массу тела человека по отношению к его росту, и обычно используется в качестве медицинской метрики для классификации людей с недостаточным весом, нормальным весом, избыточным весом или ожирением. Он рассчитывается путем деления веса человека в килограммах на его рост в метрах в квадрате. Однако ИМТ имеет свои недостатки и не учитывает множество факторов при подсчетах, поэтому его следует интерпретировать с осторожностью.

Исследование, в котором приняли участие почти 18 000 человек, показало, что избыточный вес или ожирение могут увеличить риск смерти от 22% до 91%, что значительно больше, чем считалось ранее. Между тем, риск смертности при небольшом недостатке веса, скорее всего, был переоценен.

Несмотря на теорию "парадокса ожирения", которая утверждает, что люди с более высоким ИМТ имеют более низкий уровень смертности, исследование показало, что риск избыточного веса и ожирения не стоит недооценивать. ИМТ часто используется в качестве показателя здоровья, но он не учитывает различия в составе тела или продолжительность избыточного веса или ожирения.

Исследование подчеркивает "подводные камни" использования ИМТ в качестве показателя здоровья и предоставляет доказательства того, что он может потенциально искажать выводы. По оценкам авторов исследования, примерно каждая шестая смерть в США связана с избыточным весом или ожирением. Исследование предполагает, что последствия смертности от жизни в стране, где дешевая нездоровая пища становится все более доступной, а малоподвижный образ жизни – нормой, были недооценены.

Результаты исследования подтверждают, что предыдущие исследования "значительно пострадали" от предвзятости, связанной с ИМТ. Исследование показало, что люди с низким ИМТ (18,5-22,5) имели самый низкий риск смертности, и, вопреки предыдущим исследованиям, не было выявлено значительного увеличения риска смертности для категории "недостаточный вес".

Ведущий автор исследования, Райан Мастерс, надеется, что исследование привлечет внимание к тому, что он считает кризисом общественного здравоохранения, подпитываемым нездоровой или "ожиренной" окружающей средой. Он также надеется, что исследование предупредит ученых о необходимости быть "крайне осторожными", делая выводы на основе индекса массы тела.

Ранее Фокус писал о безоперационном способе снижения веса. Исследование было посвящено метаболическим преимуществам операции по снижению веса и ее влиянию на уровень желчной кислоты.