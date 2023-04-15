Древние вирусы помогут людям уничтожать рак: ученые уже создают вакцину

Ретровирусы вырываются из-под контроля в раковых опухолях, но привлекают внимание иммунной системы. Если усилить эту реакцию, то организм сможет сам исцеляться от рака, считают исследователи.

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Древние вирусы, возникшие миллионы лет назад, помогают людям бороться с раком. Об этом корреспонденту BBC рассказал профессор Джулиан Даунворд, заместитель директора по исследованиям в Институте Фрэнсиса Крика (Великобритания).

Во время исследования ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили, что остатки древних вирусов, которые дремлют в ДНК человека, активизируются, если раковые клетки начинают расти, а это помогает иммунной системе обнаруживать и атаковать опухоль. Специалисты хотят использовать эту особенность, чтобы создать вакцины для более эффективного лечения или даже предотвращения рака.

Исследователи заметили связь между лучше выживаемостью пациентов с раком легких и В-клетками иммунной системы, которые скапливаются вокруг раковых опухолей. Эти клетки вырабатывают антитела, необходимые для борьбы с вирусными инфекциями, такими как COVID-19.

Британским ученым стало интересно, почему антивирусные частицы стягиваются к опухолям, и они провели серию экспериментов с образцами людей и животных. Как оказалось, В-клетки пытаются бороться с остатками так называемых эндогенных ретровирусов, которые "вставляют" копии собственных генов в человеческие. Таким образом более 8% ДНК человека на самом деле имеет вирусное происхождение, а некоторые ретровирусы "слились" с людьми еще миллионы лет назад, а некоторые — совсем недавно.

Какие-то вирусные генетические инструкции со временем ассимилировались с человеческим организмом и начали приносить пользу, но многие из них строго подавляются. В случае с раковыми клетками, которые бесконтрольно растут, этот контроль теряется, и остатки вирусов начинают воспроизводить свои фрагменты — слишком слабые, чтобы нанести вред организму, но достаточные, чтобы иммунитет на них среагировал.

"Обманутся иммунная система полагает, что клетки опухоли инфицированы, и пытается уничтожить вирус, так что это своего рода система сигнализации", — объяснил профессор Джордж Кассиотис, руководитель отдела ретровирусной иммунологии в центре биомедицинских исследований.

Антитела призывают другие частицы иммунной системы, которые убивают "зараженные" раковые клетки, пытаясь остановить вирус. Таким образом организм человека сам борется с раком. Джордж Кассиотис отметил удивительную смену роли ретровирусов, которые раньше могли вызывать рак у предков людей, а теперь защищают нас от этой же самой болезни. Теперь ученые хотят усилить эту естественную реакцию и научить организм самостоятельно бороться с раком.

"Если мы сможем это сделать, тогда вы сможете думать не только о терапевтических вакцинах, но и о профилактических вакцинах", — сказал профессор Кассиотис.

Ранее ученые уже научили лимфоциты охотиться за раком и убивать его. Они создали генетически модифицированные Т-клетки с рецепторами для распознавания раковых клеток, которые умело маскируются в организме.