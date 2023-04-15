Древні віруси допоможуть людям знищувати рак: вчені вже створюють вакцину

Ретровіруси вириваються з-під контролю ракових пухлинах, але привертають увагу імунної системи. Якщо посилити цю реакцію, організм зможе сам зцілятися від раку, вважають дослідники.

Related video

Стародавні віруси, які виникли мільйони років тому, допомагають людям боротися з раком. Про це кореспондентові ВВС розповів професор Джуліан Даунворд, заступник директора з досліджень в Інституті Френсіса Крика (Великобританія).

Під час дослідження вчені з Інституту Френсіса Крика виявили, що залишки древніх вірусів, які дрімають у ДНК людини, активізуються, якщо ракові клітини починають рости, а це допомагає імунній системі виявляти та атакувати пухлину. Фахівці хочуть використати цю особливість, щоб створити вакцини для більш ефективного лікування або навіть запобігання раку.

Дослідники помітили зв'язок між кращим виживанням пацієнтів з раком легень і В-клітинами імунної системи, які накопичуються навколо ракових пухлин. Ці клітини виробляють антитіла, які необхідні для боротьби з вірусними інфекціями, такими як COVID-19.

Британським ученим стало цікаво, чому антивірусні частинки стягуються до пухлин, і вони провели серію експериментів зі зразками людей та тварин. Як виявилося, В-клітини намагаються боротися із залишками так званих ендогенних ретровірусів, які "вставляють" копії власних генів у людські. Таким чином, понад 8% ДНК людини насправді має вірусне походження, при тому деякі ретровіруси "злилися" з людьми ще мільйони років тому, а деякі — зовсім недавно.

Якісь вірусні генетичні інструкції згодом асимілювалися з людським організмом і почали приносити користь, але багато хто з них суворо пригнічується. У разі ракових клітин, які безконтрольно ростуть, цей контроль втрачається, і залишки вірусів починають відтворювати свої фрагменти — занадто слабкі, щоб завдати шкоди організму, але достатні, щоб імунітет на них зреагував.

"Обдуряться імунна система вважає, що клітини пухлини інфіковані, і намагається знищити вірус, тому це свого роду система сигналізації", — пояснив професор Джордж Кассіотіс, керівник відділу ретровірусної імунології в центрі біомедичних досліджень.

Антитіла закликають інші частки імунної системи, які вбивають "заражені" ракові клітини, намагаючись зупинити вірус. Таким чином, організм людини сам бореться з раком. Джордж Кассіотіс відзначив дивовижну зміну ролі ретровірусів, які раніше могли викликати рак у предків людей, а тепер захищають нас від цієї самої хвороби. Тепер вчені хочуть посилити цю природну реакцію та навчити організм самостійно боротися з раком.

"Якщо ми зможемо це зробити, тоді ви зможете думати не лише про терапевтичні вакцини, а й про профілактичні вакцини", — сказав професор Касіотіс.

Раніше вчені вже навчили лімфоцити полювати на рак і вбивати його. Вони створили генетично модифіковані Т-клітини з рецепторами для розпізнавання ракових клітин, які вміло маскуються в організмі.