В Андах найдено ритуальное сооружение доиспанского периода: его использовали для контроля над погодой

Васкири — это необычное сооружение, связанное со священными горами и зданиями, где древние люди хранили мумифицированные тела предков. Оно непохоже ни на другое место, когда-либо найденное в Андах.

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Специалисты выдвигают теорию, что странное круглое сооружение в холодном, суровом высокогорье Боливии могло быть местом проведения ритуалов, призванных контролировать неблагоприятный климат региона. Это сооружение уникально и не похоже ни на что другое, пишет IFLScience.

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Исследователи наткнулись на находку, изучая руины Карангаса. Археологи полагают, что он находится в центре Альтиплано — большого плато в Андах, разбитого вулканами, которое также особенно чрезвычайно засушливым и холодным климатом.

Ученые обнаружили здесь 135 религиозных объектов и утверждают, что эта неприветливая пустыня когда-то могла быть "мощным ритуальным местом".

Остается неожиданностью наличие такого количества ритуальных сооружений на этом отдаленном участке высокогорья, однако среди них один объект выделяется больше всего.

Вид сверху с Васкири, где видны силуэты главных священных гор региона; снизу – распределение священных мест вокруг Васкири Фото: P. Cruz

Это уникальное сооружение назвали Васкири (Waskiri). Она удивляет как своими размерами (140 метров в диаметре), так и своим дизайном и закономерностью, а находится вблизи чилийской границы.

Невероятное круглое сооружение имеет форму кольца по периметру, состоящего из 39 прилегающих к нему секций. Внешняя структура окружает центральную площадь, на которой обнаружили глиняную посуду, датированную 1250-1600 годами н. е.

Благодаря находкам ученые предполагают, что сооружение использовалось в период между 1250 и 1600 годами нашей эры. Кроме этого, учитывая размеры в целом, исследователи предполагают, что существует связь Васкири с другими древними святынями Анд, а именно вак'ас (wak'as). Среди них священные горы, заповедные холмы и погребальные постройки, содержащие мумифицированные останки важных предков древних людей.

С точки зрения этой "религиозной карты", археологи считают, что Васкири и другие находящиеся неподалеку сооружения могли играть определенную роль в поддержке духовного заказа на контроль над погодой.

То, что здесь так много религиозных построек, можно объяснить верой древних людей в божества-покровителей, которые могли контролировать такие трудные погодные условия. Ведь даже небольшое колебание температуры или количества осадков могло повлечь за собой гибель всех посевов или скота.

И хотя Васкири не задокументировали в археологических источниках, о нем упоминал священник Бартоломе Альварес, путешествовавший в Карангас в 1580-х годах.

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