В Андах найдено ритуальное сооружение доиспанского периода: его использовали для контроля над погодой
Васкири — это необычное сооружение, связанное со священными горами и зданиями, где древние люди хранили мумифицированные тела предков. Оно непохоже ни на другое место, когда-либо найденное в Андах.
Специалисты выдвигают теорию, что странное круглое сооружение в холодном, суровом высокогорье Боливии могло быть местом проведения ритуалов, призванных контролировать неблагоприятный климат региона. Это сооружение уникально и не похоже ни на что другое, пишет IFLScience.
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Исследователи наткнулись на находку, изучая руины Карангаса. Археологи полагают, что он находится в центре Альтиплано — большого плато в Андах, разбитого вулканами, которое также особенно чрезвычайно засушливым и холодным климатом.
Ученые обнаружили здесь 135 религиозных объектов и утверждают, что эта неприветливая пустыня когда-то могла быть "мощным ритуальным местом".
Остается неожиданностью наличие такого количества ритуальных сооружений на этом отдаленном участке высокогорья, однако среди них один объект выделяется больше всего.
Это уникальное сооружение назвали Васкири (Waskiri). Она удивляет как своими размерами (140 метров в диаметре), так и своим дизайном и закономерностью, а находится вблизи чилийской границы.
Невероятное круглое сооружение имеет форму кольца по периметру, состоящего из 39 прилегающих к нему секций. Внешняя структура окружает центральную площадь, на которой обнаружили глиняную посуду, датированную 1250-1600 годами н. е.
Благодаря находкам ученые предполагают, что сооружение использовалось в период между 1250 и 1600 годами нашей эры. Кроме этого, учитывая размеры в целом, исследователи предполагают, что существует связь Васкири с другими древними святынями Анд, а именно вак'ас (wak'as). Среди них священные горы, заповедные холмы и погребальные постройки, содержащие мумифицированные останки важных предков древних людей.
С точки зрения этой "религиозной карты", археологи считают, что Васкири и другие находящиеся неподалеку сооружения могли играть определенную роль в поддержке духовного заказа на контроль над погодой.
То, что здесь так много религиозных построек, можно объяснить верой древних людей в божества-покровителей, которые могли контролировать такие трудные погодные условия. Ведь даже небольшое колебание температуры или количества осадков могло повлечь за собой гибель всех посевов или скота.
И хотя Васкири не задокументировали в археологических источниках, о нем упоминал священник Бартоломе Альварес, путешествовавший в Карангас в 1580-х годах.
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