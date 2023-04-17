В Андах знайдено ритуальну споруду доіспанського періоду: нею користувалися для контролю за погодою

Васкірі — це незвичайна споруда, яка пов'язана зі священними горами та будівлями, де древні люди зберігали муміфіковані тіла предків. Вона не схожа на жодне інше місце, коли-небудь знайдене в Андах.

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Фахівці висувають теорію, що дивна кругла споруда в холодному, суворому високогір'ї Болівії могла колись бути місцем проведення ритуалів, покликаних контролювати несприятливий клімат регіону. Ця споруда унікальна і не схожа ні на що інше, пише IFLScience.

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Дослідники натрапили на знахідку, вивчаючи руїни Карангаса. Археологи вважають, що він заходиться в центрі Альтіплано — великого плато в Андах, помережаного вулканами, яке також особливе надзвичайно посушливим і холодним кліматом.

Наукові виявили тут 135 релігійних об'єктів і стверджують, що ця непривітна пустеля колись могла бути "потужним ритуальним місцем".

Залишається несподіванкою наявність такої кількості ритуальних споруд на цій віддаленій ділянці високогір'я, однак серед них один об'єкт виділяється найбільше.

Вид зверху з Васкірі, де видно силуети головних священних гір регіону; знизу - розподіл священних місць навколо Васкірі Фото: P. Cruz

Цю унікальну споруду назвали Васкірі (Waskiri). Вона дивує як своїми розмірами (140 метрів у діаметрі), так і своїм дизайном і закономірністю, а знаходиться поблизу чилійського кордону.

Неймовірна кругла споруда має форму кільця по периметру, яке складається з 39 прилеглих до нього секцій. Зовнішня структура оточує центральну площу, на якій виявили глиняний посуд, датований 1250-1600 роками н. е.

Завдяки знахідкам вчені припускають, що споруду використовували в період між 1250 і 1600 роками нашої ери. Окрім цього, зважаючи на розміри загалом, дослідники припускають, що існує зв'язок Васкірі з іншими древніми святинями Анд, а саме вак'ас (wak’as). Серед них священні гори, заповідні пагорби та поховальні споруди, що містять муміфіковані останки важливих предків древніх людей.

З погляду на цю "релігійну карту", археологи вважають, що Васкірі та інші споруди, що знаходяться неподалік, могли відігравати певну роль у підтримці духовного замовлення на контроль над погодою.

Те, що тут так багато релігійних споруд, можна пояснити вірою древніх людей у божества-покровителів, які могли контролювати такі важкі погодні умови. Адже навіть невелике коливання температури або кількості опадів могло спричинити загибель усіх посівів або худоби.

І хоча Васкірі не задокументовували в археологічних джерелах, про нього згадував священик Бартоломе Альварес, який подорожував до Карангаса у 1580-х роках.

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