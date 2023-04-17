В Андах знайдено ритуальну споруду доіспанського періоду: нею користувалися для контролю за погодою
Васкірі — це незвичайна споруда, яка пов'язана зі священними горами та будівлями, де древні люди зберігали муміфіковані тіла предків. Вона не схожа на жодне інше місце, коли-небудь знайдене в Андах.
Фахівці висувають теорію, що дивна кругла споруда в холодному, суворому високогір'ї Болівії могла колись бути місцем проведення ритуалів, покликаних контролювати несприятливий клімат регіону. Ця споруда унікальна і не схожа ні на що інше, пише IFLScience.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
Дослідники натрапили на знахідку, вивчаючи руїни Карангаса. Археологи вважають, що він заходиться в центрі Альтіплано — великого плато в Андах, помережаного вулканами, яке також особливе надзвичайно посушливим і холодним кліматом.
Наукові виявили тут 135 релігійних об'єктів і стверджують, що ця непривітна пустеля колись могла бути "потужним ритуальним місцем".
Залишається несподіванкою наявність такої кількості ритуальних споруд на цій віддаленій ділянці високогір'я, однак серед них один об'єкт виділяється найбільше.
Цю унікальну споруду назвали Васкірі (Waskiri). Вона дивує як своїми розмірами (140 метрів у діаметрі), так і своїм дизайном і закономірністю, а знаходиться поблизу чилійського кордону.
Неймовірна кругла споруда має форму кільця по периметру, яке складається з 39 прилеглих до нього секцій. Зовнішня структура оточує центральну площу, на якій виявили глиняний посуд, датований 1250-1600 роками н. е.
Завдяки знахідкам вчені припускають, що споруду використовували в період між 1250 і 1600 роками нашої ери. Окрім цього, зважаючи на розміри загалом, дослідники припускають, що існує зв'язок Васкірі з іншими древніми святинями Анд, а саме вак'ас (wak’as). Серед них священні гори, заповідні пагорби та поховальні споруди, що містять муміфіковані останки важливих предків древніх людей.
З погляду на цю "релігійну карту", археологи вважають, що Васкірі та інші споруди, що знаходяться неподалік, могли відігравати певну роль у підтримці духовного замовлення на контроль над погодою.
Те, що тут так багато релігійних споруд, можна пояснити вірою древніх людей у божества-покровителів, які могли контролювати такі важкі погодні умови. Адже навіть невелике коливання температури або кількості опадів могло спричинити загибель усіх посівів або худоби.
І хоча Васкірі не задокументовували в археологічних джерелах, про нього згадував священик Бартоломе Альварес, який подорожував до Карангаса у 1580-х роках.
Раніше Фокус розповідав про таємний культ Мітри. Археологам вдалося виявити в Німеччині святилище іранського божества древніх римлян.
А також ми писали про те, як пустелею Катару "розповзлись" сотні древніх загадкових картин, вирізаних у камені.