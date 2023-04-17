Внутри Земли можно обнаружить доказательства измененной гравитации: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что проверить модели гравитации отличной от описанной теорией относительности Эйнштейна можно на Земле.

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Группа ученых представила новое исследование, в котором они предполагают, что проверить возможность существования измененной гравитации, отличающейся от описанной в теории относительности Эйнштейна можно на Земле. Для этого нужно использовать сейсмические движения планеты, пишет ScienceAlert.

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До сих пор ученые так и не разобрались полностью с 95% состава Вселенной. В частности, речь идет о таких загадочных явлениях, как темная материя и темная энергия.

Считается, что во Вселенной содержится по большей части темная материя и только примерно 15% материи является обычной. Астрономы полагают, что в каждой галактике содержится примерно 80% темной материи, которая удерживает их как единое целое. С другой стороны, темной энергией называют энергию, заполняющую все пространство-время и благодаря ей наша Вселенная расширяется ускоренными темпами.

Предположение о том, что и темная материя, и темная энергия являются физическими объектами основано на том, что мы правильно понимаем природу гравитации. Сейчас самым лучшим описанием гравитации, как проявления искривления самого пространства-времени, является общая теория относительности Эйнштейна.

В то же время ученые считают, что эта теория не описывает всех процессов, происходящих во Вселенной. Например, эта теория не работает внутри черных дыр и не может описать точно процессы в самом раннем этапе истории космоса. Получается, что ученые до сих пор полностью не понимают природу гравитации.

Группа ученых представила новое исследование, в котором он предполагают, что проверить возможность существования измененной гравитации, которая отличается от описанной в теории относительности Эйнштейна можно на Земле. Для этого нужно использовать сейсмические движения планеты Фото: Universe Today

Поэтому в течение многих десятилетий появились разные теории измененной гравитации, отличной от гравитации, описанной в теории относительности Эйнштейна. Эти теории предлагают разные расширения и усовершенствования исходного описания гравитации.

Но все эти теории имеют свои сложности. Если общую теорию относительности уже проверяли в разных аспектах, то до сих пор сложно создать теорию, которая достаточно существенно отличалась бы от обычной общей теории относительности, чтобы потенциально объяснить отсутствие темной материи и темной энергии, и при этом чтобы она соответствовала всем известным наблюдениям.

Ученые считают, что чем больше будет способов для изучения измененной гравитации, тем лучше. Но авторы нового исследования считают, что проверить различные теории измененной гравитации можно не с помощью наблюдений за далеким космосом, а с помощью наблюдений за внутренней структурой Земли.

Ученые выяснили, что условиях измененной гравитации сейсмические волны проходят через нашу планету с разной скоростью и разными способами. Исследователи считают, что знания о массе и моменте инерции Земли, а также имеющиеся сейсмические данные можно использовать для проверки существования измененной гравитации.

Пока что, модели не предполагают отклонений от общей теории относительности, но чем больше чем больше способов проверки теорий измененной гравитации можно найти, тем лучше, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые создали новую интерактивную карту, которая показывает, где вы окажетесь, если начнете копать тоннель прямо сквозь центр Земли.

Также Фокус писал о том, что астрономы создали новую карту темной материи, охватывающую четверть видимого космоса и таким образом смогли подтвердить верность теории Альберта Эйнштейна.