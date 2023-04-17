Усередині Землі можна знайти докази зміненої гравітації: що з'ясували вчені

Нове дослідження передбачає, що перевірити моделі гравітації відмінної від описаної теорією відносності Ейнштейна можна Землі.

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Група вчених представила нове дослідження, в якому вони припускають, що перевірити можливість існування зміненої гравітації, яка відрізняється від описаної теорії відносності Ейнштейна можна на Землі. Для цього потрібно використовувати сейсмічні рухи планети, пише ScienceAlert.

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До цього часу вчені так і не розібралися повністю з 95% складу Всесвіту. Зокрема, йдеться про такі загадкові явища, як темна матерія та темна енергія.

Вважається, що у Всесвіті міститься переважно темна матерія і лише приблизно 15% матерії є звичайною. Астрономи вважають, що у кожній галактиці міститься приблизно 80% темної матерії, яка утримує їх як єдине ціле. З іншого боку, темною енергією називають енергію, що заповнює весь простір-час і завдяки ньому наш Всесвіт розширюється прискореними темпами.

Припущення що, і темна матерія, і темна енергія є фізичними об'єктами засноване на тому, що ми правильно розуміємо природу гравітації. Нині найкращим описом гравітації, як прояву викривлення самого простору-часу, є загальна теорія відносності Ейнштейна.

У той же час вчені вважають, що ця теорія не описує всіх процесів, що відбуваються у Всесвіті. Наприклад, ця теорія не працює всередині чорних дір і не може описати точно процеси в ранньому етапі історії космосу. Виходить, що вчені досі не розуміють природу гравітації.

Група вчених представила нове дослідження, в якому він припускають, що перевірити можливість існування зміненої гравітації, яка відрізняється від описаної теорії відносності Ейнштейна можна на Землі. Для цього потрібно використовувати сейсмічні рухи планети Фото: Universe Today

Тому протягом багатьох десятиліть з'явилися різні теорії зміненої гравітації, яка відрізняється від гравітації, описаної в теорії відносності Ейнштейна. Ці теорії пропонують різні розширення та вдосконалення вихідного опису гравітації.

Але ці теорії мають свої труднощі. Якщо загальну теорію відносності вже перевіряли в різних аспектах, то досі складно створити теорію, яка б досить суттєво відрізнялася від звичайної загальної теорії відносності, щоб потенційно пояснити відсутність темної матерії та темної енергії, і водночас щоб вона відповідала всім відомим спостереженням.

Вчені вважають, що чим більше буде способів вивчення зміненої гравітації, тим краще. Але автори нового дослідження вважають, що перевірити різні теорії зміненої гравітації можна не за допомогою спостережень за далеким космосом, а за допомогою спостережень за внутрішньою структурою Землі.

Вчені з'ясували, що в умовах зміненої гравітації сейсмічні хвилі проходять через нашу планету з різною швидкістю та різними способами. Дослідники вважають, що знання про масу та момент інерції Землі, а також наявні сейсмічні дані можна використовувати для перевірки існування зміненої гравітації.

Поки що, моделі не припускають відхилень від загальної теорії відносності, але чим більше способів перевірки теорій зміненої гравітації можна знайти, тим краще, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, вчені створили нову інтерактивну карту, яка показує, де ви опинитеся, якщо почнете копати тунель прямо крізь центр Землі.

Також Фокус писав про те, що астрономи створили нову карту темної матерії, що охоплює чверть видимого космосу, і таким чином змогли підтвердити вірність теорії Альберта Ейнштейна.