Нова карта темної матерії доводить, що Ейнштейн мав рацію: у чому суть (фото)

Вчені створили нову карту розподілу темної матерії у Всесвіті, яка відповідає прогнозам загальної теорії відносності Ейнштейна.

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Міжнародна група астрономів використала спостереження телескопа Atacama Cosmology Telescope, розташованого в пустелі Атакама, Чилі, щоб створити нову детальну карту розподілу загадкової темної матерії на 25% видимого неба. Нова карта, за словами вчених, ще раз підтверджує те, що передбачення Ейнштейна були вірні, пише Forbes.

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Темна матерія

Темна матерія невидима, вона не випромінює ні світла, ні енергії, тому її неможливо виявити безпосередньо. Але вона взаємодіє з гравітацією і про її існування можна судити, спостерігаючи за галактиками, які, як вважається, не змогли б існувати як єдине ціле без присутності темної матерії. Нині вчені припускають, що темна матерія становить приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті. За словами вчених, нова карта розподілу темної матерії має сотні мільйонів світлових років у поперечнику.

Нову карту вчені створили за допомогою спостереження за реліктовим випромінюванням, тобто світлом, яке залишилося після Великого вибуху 13,8 млрд років тому. На новій карті показані величезні нитки матерії, які з'явилися незабаром після народження космосу. Виявилося, що форма цих ниток у космічному павутинні дуже схожа на ту, яку передбачала загальна теорія відносності Ейнштейна.

У попередніх дослідженнях астрономи, які вивчали космічну павутину, виявили, що матерія розподілена значно рівномірніше і менш комковато, ніж очікувалося. Це була ознака того, що прогнози Ейнштейна, можливо, не вірні.

Тобто нова карта темної матерії суперечить попереднім дослідженням темної матерії з використанням видимого світла галактик, які припускали, що космічна павутина, що охоплює весь Всесвіт менш "комкувата", ніж передбачав Ейнштейн.

Нова карта темної матерії Фото: Forbes

За словами вчених, нову карту було створено за допомогою реліктового випромінювання, яке було викривлено. І нова карта доводить, що матерія у Всесвіті все-таки "комкуватіша" і це підтверджує стандартну модель космології, засновану на загальній теорії відносності Ейнштейна.

Що таке загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна?

У просторі існує чотири виміри: висота, довжина, ширина та час. Теорія відносності визначає, що відбувається, коли до цього набору додати масу. Цю теорію найлегше зрозуміти, якщо уявити кулі для боулінгу, що знаходиться на батуті. Точно так, як батут прогинається під масою кулі і огинає цю кулю, маса викривляє простір-час. Світло поширюється по прямій лінії, але простір-час викривлений масою, тому ми спостерігаємо його викривленим.

Об'єкти з величезною масою викривляють простір-час, згідно з теорією Ейнштейна Фото: Forbes

Криза у космології

Деякі вчені вважають, що стандартна модель космології, побудована на основі загальної теорії відносності Ейнштейна, може бути розушена. Ключовим доказом є те, що фонове світло від зірок, а не від реліктового випромінювання призводить до різних вимірів темної матерії. Але ця нова карта темної матерії повністю узгоджується зі стандартною моделлю.

За словами вчених, нова карта охоплює лише 25% видимого Всесвіту, але його розмір становить сотні мільйонів світлових років у поперечнику. І все виглядає так, як і пророкував Альберт Ейнштейн.

Телескоп Atacama Cosmology Telescope вже вивели з експлуатації у вересні минулого року, але дані, зібрані за його допомогою за 15 років, допомогли скласти нову карту темної матерії. У 2024 році буде введено в експлуатацію новий телескоп, розташований у пустелі Атакама, Чилі, і, за словами вчених, з його могутністю можна буде створювати нові карти темної матерії вдесятеро швидше.

Фокус вже писав, що нещодавно вчені запропонували нову теорію про те, як можна виявити темну матерію. Вони вважають, що темна матерія може збиратися у сфери, що нагадують планети.

Також Фокус писав про те, що вчені покращили метод вимірювання відстаней у космосі та підтвердили нове значення швидкості розширення Всесвіту.

Як писав Фокус недавнє дослідження припускає, що темна матерія з'явилася внаслідок зовсім іншого Великого вибуху.