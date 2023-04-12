Новая карта темной материи доказывает, что Эйнштейн был прав: в чем суть (фото)

Ученые создали новую карту распределения темной материи во Вселенной, которая соответствует предсказаниям общей теории относительности Эйнштейна.

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Международная группа астрономов использовала наблюдения телескопа Atacama Cosmology Telescope, расположенного в пустыне Атакама, Чили, чтобы создать новую подробную карту распределения загадочной темной материи на 25% видимого неба. Новая карта, по словам ученых еще раз подтверждает то, что предсказания Эйнштейна были верны, пишет Forbes.

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Темная материя

Темная материя является невидимой, она не излучает ни света, ни энергии, поэтому ее невозможно обнаружить напрямую. Но она взаимодействует с гравитацией и о ее существовании можно судить, наблюдая за галактиками, которые, как считается, не смогли бы существовать как единое целое без присутствия темной материи. Сейчас ученые предполагают, что темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной. По словам ученых, новая карта распределения темной материи имеет сотни миллионов световых лет в поперечнике.

Новую карту ученые создали с помощью наблюдения за реликтовым излучением, то есть светом, который остался после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. На новой карте видны огромные нити материи, которые появились вскоре после рождения космоса. Оказалось, что форма этих нитей в космической паутине очень похожа на ту, которую предсказывала общая теория относительности Эйнштейна.

В предыдущих исследованиях астрономы, изучавшие космическую паутину, обнаружили, что материя распределена значительно более равномерно и менее комковато, чем ожидалось. Это был признак того, что предсказания Эйнштейна возможно не верны.

То есть новая карта темной материи противоречит предыдущим исследованиям темной материи с использованием видимого света галактик, которые предполагали, что космическая паутина, охватывающая всю Вселенную менее "комковатая", чем предсказывал Эйнштейн.

Новая карта темной материи Фото: Forbes

По словам ученых, новая карта была создана с помощью реликтового излучения, которое было искривлено. И новая карта доказывает, что материя во Вселенной все-таки более "комковатая" и это подтверждает стандартную модель космологии, основанную на общей теории относительности Эйнштейна.

Что такое общая теория относительности Альберта Эйнштейна?

В пространстве существует четыре измерения: высота, длина, ширина и время. Теория относительности описывает, что происходит, когда к этому набору добавить массу. Эту теорию легче всего понять, если представить шаре для боулинга, который находится на батуте. Точно так же, как батут прогибается под массой шара и огибает этот шар, масса искривляет пространство-время. Свет распространяется по прямой линии, но пространство-время искривлено массой, поэтому мы наблюдаем его искривленным.

Объекты с огромной массой искривляют пространство-время, согласно теории Эйнштейна Фото: Forbes

Кризис в космологии

Некоторые ученые считают, что стандартная модель космологии, построенная на основе общей теории относительности Эйнштейна, может быть разоушена. Ключевым доказательством является то, что фоновый свет от звезд, а не от реликтового излучения, приводит к различным измерениям темной материи. Но эта новая карта темной материи полностью согласуется со стандартной моделью.

По словам ученых, новая карта охватывает только 25% видимой Вселенной, но ее размер составляет сотни миллионов световых лет в поперечнике. И все выглядит так, как и предсказывал Альберт Эйнштейн.

Телескоп Atacama Cosmology Telescope уже вывели из эксплуатации в сентябре прошлого года, но данные, собранные с его помощью за 15 лет помогли составить новую карту темной материи. В 2024 году будет введен в эксплуатацию новый телескоп, расположенный в пустыне Атакама, Чили, и, по словам ученых, с его мощью можно будет создавать новые карты темной материи в 10 раз быстрее.

Фокус уже писал о том, что недавно ученые предложили новую теорию о том, как можно обнаружить темную материю. Они считают, что темная материя может собираться в сферы, которые напоминают планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые улучшили метод измерения расстояний в космосе и подтвердили новое значение скорости расширения Вселенной.

Как уже писал Фокус недавнее исследование предполагает, что темная материя появилась в результате совсем другого Большого взрыва.