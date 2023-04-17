Сбили с толку Колумба и других. Какие острова-призраки существовали на картах несколько веков

С тех пор как наши предки начали путешествовать по волнам тысячи лет назад, мы наносим на карту острова и суши, которые попадались на их пути. Но многие острова, открытые столетия назад, кажется, бесследно исчезли из океанов.

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Фантомные острова или острова-призраки когда-то считались реальными. Их наносили на карты (некоторые даже на протяжении веков), однако позже забрали из-за того, что их наличие опровергли. Возможно, некоторые из них исчезли из-за каких-то естественных (или не совсем) причин, пишет IFLScience.

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Бразилия

Одним из самых известных островов-фантомов является Бразилия, расположенный у западного побережья Ирландии Фото: Public Domain

Одним из самых известных островов-фантомов Бразилия, расположенный у западного побережья Ирландии. В отличие от своего неродственного тезки, Бразилия является крошечной, покрытой туманом скалой, одиноко лежащей в Атлантическом океане.

Впервые остров описали и нанесли на карту в 1325 году, но дальнейшие картографические исследования не смогли прийти к согласию по его точному местонахождению. По сообщениям, остров появляется лишь раз в семь лет, и некоторые люди, утверждавшие, что натыкались на него, рассказывали, как плыли к скале, а затем их окутывал туман, поэтому они проплывали мимо, так и не достигнув земли.

В конце 15 века из порта Бристоля отправился ряд экспедиций на поиски острова, последнюю из которых возглавил Джон Кабот. Он прибыл в Северную Америку в 1497 году, не найдя острова. Карты перестали изображать его в 1865 году, а последнее сообщение о местонахождении призрака датируется 1872 годом.

Несмотря на свидетельства так называемых очевидцев, многие предполагают, что острова никогда и не существовало.

Антилия

Остров Антилия, также известный как остров семи городов, описан в разных местах в Атлантическом океане еще в первом веке нашей эры Фото: Public Domain

Остров Антилия, также известный как остров семи городов, описан в разных местах в Атлантическом океане еще в первом веке нашей эры, но на первой карте 1424 года он находился к западу от Португалии и Испании и несколько западнее Азорских островов.

Христофор Колумб рассчитывал сделать на Антилии остановку по пути в Индию, однако в определенном месте земли не нашел. Зато уже с 1493 года Антилию стали отождествлять с открытыми Колумбом большими островами в Карибском море — Эспаньолой или Кубой.

Остров также упоминается в письме португальского короля Афонсу V, датированном 1475 годом, которое дарит "Семь городов и любые другие населенные острова [в западной части Атлантического океана]" рыцарю Фернану Телесу.

На некоторых картах легендарный остров сказывался на "привычном" месте. Правда, со временем его размеры уменьшались. В последний раз он встречается на карте, датированной 1508 годом. В XVI веке Антилию также отождествляют с Азорским островом Сан-Мигел (хотя не только его размер, но и очертания совсем не похожи на "традиционные" антильские).

Бермеха

Крошечный остров Бермеха у побережья Мексики впервые появился на картах в 1539 году Фото: Public Domain

Крошечный остров Бермеха у побережья Мексики впервые появился на картах в 1539 году. Его размер не превышал 80 квадратных километров в ширину, а земля имела беловато-красную почву.

Хотя остров часто появлялся на картах между 16 и 17 веками, после 18 века его изображение исчезало, а в последний раз его нанесли на географическом атласе Мексиканской Республики в 1921 году.

Не имея подтвержденных наблюдений с 16 века, можно было бы предположить, что Бермеха пошел по пути других наших островов-фантомов, но его близость к мексиканскому побережью вызвала политический резонанс недавно, в 2009 году.

В 1997 году во время дебатов по международным водным территориям в Мексиканском заливе США и Мексика планировали разделить участок международных вод Ойос-де-Дона, где, как считалось, находится Бермеха. Если бы остров действительно существовал в этом месте, это расширило морские границы Мексики и дало бы стране права на нефтяные месторождения в этом районе.

С новым стимулом установить существование Бермехи, мексиканский правительство отправило исследовательские суда для изучения этого района. Однако поиски не позволили обнаружить остров, поэтому в конце концов подписали договор, в котором опровергается существование острова.

Отсутствие острова стоило Мексике прав на 22,5 млрд баррелей нефти, что привело к возникновению теории о том, что остров уничтожил правительство США с целью сохранить права на нефть. Этот заговор, однако, предполагает, что возможно полностью уничтожить целый остров так, чтобы никто этого не заметил.

Эти острова — лишь некоторые из сотен островов-фантомов, существовавших на протяжении истории. Хотя многие из них могли исчезнуть из-за стихийных бедствий, повышения уровня моря или вообще никогда не существовали, некоторые, возможно, все еще существуют и ждут, чтобы их снова открыли.

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