Пираты Карибского моря. Ученые разгадали тайну Черной бороды и его затонувшего судна

Несмотря на свою сомнительную деятельность, пират Черная борода в Великобритании считается национальным народным героем. В настоящее время ученые подобрались очень близко к разгадке тайны его затонувшего корабля.

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На протяжении нескольких столетий загадка окружала остатки корабля "Черной бороды". Однако сегодня исследователи предполагают, что им удалось ее разгадать. Как на пиратском корабле оказались груды угля задолго до того, как в Америке его начали добывать, пишет IFLScience.

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О корабле известного пирата существуют легенды и истории, как и о жизни его владельца. Спущенное на воду в начале 18 века, 31,4-метровое судно первоначально было французским рабовладельческим кораблем, плававшим по Атлантике.

Позже, в 1717 году, его захватил Эдвард Тич (он же Черная борода) вблизи карибского острова Сент-Винсент. Затем капитан собрал банду из 400 пиратов и устраивал ад всем торговым судам в том районе. Он получил сокровища по всему Карибскому морю.

Что касается самого корабля, то "Черную бороду" переименовали в "Месть королевы Анны", которая умерла за три года до этого. Некоторые предполагают, что название отсылало в так называемую Войну королевы Анны (1702–1713), в которой Черная борода служил в Королевском флоте.

В конце концов, его судьба сложилась довольно трагически. Корабль затонул в июне 1718 года, сев на мель у залива Бофорт, штат Северная Каролина. А его обломки удалось обнаружить только в 1996 году.

Среди остатков корабля археологи обнаружили сокровища Черной бороды, в том числе золото, важные документы, ртуть, изделия из латуни и стеклянные бусины. Однако самой большой неожиданностью для исследователей стал уголь.

Это было за десятилетие до начала добычи угля в Северной Америке, и только в 1870-х годах паровые корабли могли двигаться посредством горения топлива. Фото: obozrevatel.com

Это было за десятилетие до начала добычи угля в Северной Америке, и только в 1870-х годах паровые корабли могли двигаться посредством горения топлива.

Джеймс Хауэр, автор исследования, научный сотрудник и профессор Центра прикладных энергетических исследований Университета Кентукки, рассказывает: "В 19-м или 20-м веке источник обоих типов угля мог бы быть в Аппалачах, но в тот период, который мы рассматриваем, добыча угля там еще не началась. Кроме того, европейские поселенцы не открывали антрацит Пенсильвании до возможно поздних 1760-х годов, а настоящая, легальная добыча не происходила до 1800-х годов".

Поэтому ученые решили проанализировать уголь и исследовать морское дно, чтобы попытаться разгадать эту тайну. Результаты показали, что уголь датируется гораздо более поздним временем, чем период Черной бороды. То, что оно лежало рассыпанным вокруг затонувшего корабля, всего лишь случайность.

Известно, что судно было обнаружено у побережья форта Мейкон, который стал ключевой гаванью и угольной заправкой во время Гражданской войны в США (12 апр. 1861 г. – 9 апр. 1865 г.) после того, как войска Союза захватили его 26 апреля 1862 года. В течение следующих двух лет 421 судно совершило около 500 рейсов в город за углем. Похоже, что некоторые из кораблей могли потерять часть своего груза за бортом.

За определенное время уголь собрался у пиратского корабля, его сюда приносили волны, течения и ураганы, повлекшие смещение бухт и песчаных мелей вдоль внешних берегов на протяжении многих лет.

Хауэр отмечает: "Как оказалось, не нужно было выяснять источник, потому что кораблекрушение и уголь — полное стечение обстоятельств. Скорее всего, его сбросили с кораблей ВМС США времен Гражданской войны".

Ранее Фокус писал о еще одном затонувшем корабле и связанных с ним загадках. Оказывается, останки со шведского судна "Ваза" принадлежат не совсем мужчине.