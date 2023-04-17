Збили з пантелику Колумба та інших. Які острови-примари існували на мапах кілька століть
Відтоді, як наші предки почали мандрувати хвилями тисячі років тому, ми наносимо на мапу острови та суходоли, що траплялися на їхньому шляху. Але багато островів, відкритих століття тому, здається, безслідно зникли з океанів
Фантомні острови або острови-примари колись вважалися реальними. Їх наносили на мапи (деякі навіть протягом століть), а проте пізніше забрали через те, що їхню наявність спростували. Можливо, деякі з них зникли внаслідок якихось природніх (чи не зовсім) причин, пише IFLScience.
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Бразиль
Одним із найвідоміших островів-фантомів є Бразиль, розташований біля західного узбережжя Ірландії. На відміну від свого неспорідненого тезки, Бразиль є крихітною, вкритою туманом скелею, що самотньо лежить в Атлантичному океані.
Вперше острів описали і нанесли на карту в 1325 році, але подальші картографічні дослідження не змогли дійти згоди щодо його точного місцезнаходження. За повідомленнями, острів з'являється лише раз на сім років, і деякі люди, які стверджували, що натрапляли на нього, розповідали, що пливли до скелі, а потім їх огортав туман, тож вони пропливали повз, так і не досягнувши землі.
Наприкінці 15 століття з порту Бристоля вирушила низка експедицій на пошуки острова, останню з яких очолив Джон Кабот. Він прибув до Північної Америки у 1497 році, не знайшовши острова. Карти перестали зображати його у 1865 році, а останнє повідомлення про місцезнаходження примари датується 1872 роком.
Попри свідчення так званих очевидців, багато хто припускає, що острова ніколи й не існувало.
Антилія
Острів Антилія, також відомий як острів семи міст, описаний у різних місцях в Атлантичному океані ще у першому столітті нашої ери, але на першій карті 1424 року він знаходився на захід від Португалії та Іспанії й трохи західніше від Азорських островів.
Христофор Колумб розраховував зробити на Антилії зупинку на шляху до Індії, проте у визначеному місці землі не знайшов. Натомість вже з 1493 року Антилію стали ототожнювати з відкритими Колумбом великими островами у Карибському морі — Еспаньйолою або ж Кубою.
Острів також згадується в листі португальського короля Афонсу V, датованому 1475 роком, який дарує "Сім міст і будь-які інші населені острови [в західній частині Атлантичного океану]" рицарю Фернану Телесу.
На деяких картах легендарний острів позначався на "звичному" місці. Щоправда, із часом його розміри зменшували. Останній раз він зустрічається на карті, датованій 1508 роком. У XVI столітті Антилію також ототожнюють з Азорським островом Сан-Мігел (хоча не лише його розмір, але й обриси зовсім не схожі на "традиційні" антильські).
Бермеха
Крихітний острів Бермеха біля узбережжя Мексики вперше з'явився на картах у 1539 році. Його розмір не перевищував 80 квадратних кілометрів завширшки, а земля мала білясто-червоний ґрунт.
Хоча острів часто з'являвся на картах між 16 і 17 століттями, після 18 століття його зображення зникало, а востаннє його нанесли на географічному атласі Мексиканської Республіки в 1921 році.
Не маючи підтверджених спостережень з 16 століття, можна було б припустити, що Бермеха пішов шляхом інших наших островів-фантомів, але його близькість до мексиканського узбережжя викликала політичний резонанс нещодавно, у 2009 році.
У 1997 році під час дебатів щодо міжнародних водних територій у Мексиканській затоці США і Мексика планували розділити ділянку міжнародних вод Ойос-де-Дона, де, як вважалося, знаходиться Бермеха. Якби острів дійсно існував в цьому місці, це розширило б морські кордони Мексики і дало б країні права на нафтові родовища в цьому районі.
З новим стимулом встановити існування Бермехи, мексиканський уряд відправив дослідницькі судна для вивчення цього району. Однак пошуки не дали змоги виявити острів, а тому зрештою підписали договір, в якому спростовується існування острова.
Відсутність острова коштувала Мексиці прав на 22,5 мільярда барелів нафти, що призвело до виникнення теорії про те, що острів знищив уряд США з метою зберегти права на нафту. Ця змова, однак, припускає, що можна повністю знищити цілий острів так, щоб ніхто цього не помітив.
Ці острови — лише деякі із сотень островів-фантомів, які існували протягом історії. Хоча багато з них могли зникнути через стихійні лиха, підвищення рівня моря або взагалі ніколи не існували, деякі, можливо, все ще існують і чекають на те, щоб їх знову відкрили.
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