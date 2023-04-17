Как принять решение: шаги, которые помогут справиться с усталостью от постоянного выбора

Психологи рассказали, как формирование привычек может помочь вам справиться с усталостью от принятия решений и облегчить повседневный выбор.

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Каждое утро мы сталкиваемся с рядом, казалось бы, обыденных дилемм. Разбудить ли партнера поцелуем или дать выспаться? Выбраться ли из постели или еще подремать? Это небольшие решения, но они задают тон всему остальному дню. И все это происходит еще до того момента, как мы начинаем свой день, пишет Science Alert.

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Мы ежедневно принимаем бесчисленное количество решений, некоторые из них важнее других. Но даже те, которые мы считаем тривиальными, могут вызывать у нас чувство тревоги и стресса. Мы часто чувствуем себя глупо, переживая из-за незначительных решений, но исследования показывают, что есть веские причины, почему мы так считаем.

Во-первых, количество вариантов может быть просто подавляющим. Хотя экономисты утверждают, что больший выбор всегда лучше, психологи Шина Айенгар и Марк Липер обнаружили, что слишком большое количество вариантов может привести к параличу принятия решений. В своем исследовании они обнаружили, что покупатели с большей вероятностью купят джем, если им будет предложено меньшее количество вариантов.

Психолог Барри Шварц развивает эту идею еще дальше в своей книге "Парадокс выбора: Почему больше – это меньше". Он утверждает, что обилие вариантов выбора может вызвать у людей чувство тревоги и подавленности.

Но не только количество вариантов может стать причиной стресса при принятии решения. Мы также можем испытывать неуверенность в своей способности правильно оценить свой выбор, особенно когда речь идет о финансовых решениях. А если у нас в голове есть цели, то решение о том, насколько строго мы хотим их придерживаться, может стать головной болью.

Даже те решения, которые мы считаем тривиальными, могут иметь высокую эмоциональную значимость. Например, решение о том, что надеть на свидание, вероятно, связано не только с модой. Все эти факторы в совокупности могут создать идеальное подспорье для беспокойства при принятии решения.

Так же большую роль в вероятности стресса при принятии решения влияет тот факт, являетесь вы максимизатором или сатисфактором. Исследователи выявили две основные стратегии принятия решений, и то, какую из них вы используете, может быть связано с вашим характером и общим благополучием.

Максимизация – это когда вы стремитесь найти абсолютно лучший вариант, взвешивая все за и против, пока не убедитесь, что приняли наиболее обоснованное решение. С другой стороны, сатисфакция – это когда вы довольствуетесь выбором, который "достаточно хорош", и живете дальше.

Эти две стратегии были связаны с определенными чертами личности: одни люди от природы склонны к максимизации, другие – к сатисфакции. Однако, по мнению психолога Барри Шварца и его коллег, стремление к максимизации может иметь и негативные последствия.

В своем исследовании они обнаружили, что люди, склонные к максимизации, были менее удовлетворены своей жизнью по сравнению с теми, кто был сатисфактором. У максималистов также была более высокая вероятность испытывать сожаление после принятия решения, постоянно задаваясь вопросом, могли ли они сделать лучший выбор.

Конечно, в данном исследовании не рассматривались такие важные жизненные решения, как вступление в брак или выбор важного медицинского решения. Но результаты исследования все еще актуальны, когда речь идет о повседневных делах, например, о том, что съесть на обед или что надеть на работу. Так что если вы испытываете стресс из-за какого-то решения, спросите себя, не пытаетесь ли вы добиться максимума, в то время как могли бы довольствоваться чем-то меньшим чем недостижимый идеал. И помните, что иногда достаточно хорошо – это то что нужно.

Не стоит все усложнять

Принятие решений может быть утомительным. Это как посещение тренажерного зала для ума – вы можете почувствовать себя измотанным и хрупким. Но что, если бы существовал способ упростить процесс принятия решений? Введите привычки.

Уильям Джеймс, великий психолог, считал, что привычки могут помочь нам справиться со сложностью ежедневного принятия решений. Многие исследователи основывались на работах Джеймса, включая психолога Дэниела Канемана, который говорит о двух системах принятия решений: первая система – быстрая и интуитивная, и вторая система – более аналитическая, требующая усилий.

Создание утреннего распорядка дня может помочь избежать усталости от принятия решений. Допустим, вы просыпаетесь в одно и то же время, целуете партнера и готовите кофе. Это уже вошло в привычку, поэтому вам не нужно будет об этом думать. Система берет верх, пока вы не выпьете первую чашку кофе.

Американский писатель Мерлин Манн однажды сказал: "Мышление может быть врагом действия". И действительно, нельзя отрицать, что слишком много размышлений может вызвать стресс. Вот тут-то и приходит на помощь сатисфакция. Герберт Саймон ввел эту концепцию, поскольку считал, что наши когнитивные ресурсы ограничены. Мы не можем обдумывать все подряд, иначе мы рискуем израсходовать весь наш "запас сил для принятия решений".

Сокращение количества вариантов – еще один способ облегчить принятие решений. Возьмем, к примеру, Стива Джобса. Этот человек каждый день надевал одну и ту же одежду, чтобы упростить свою жизнь. Речь идет о том, чтобы принять тот факт, что у вас ограниченные возможности для принятия решений, и разумно подходить к их использованию. Выработайте хорошие привычки, сократите количество вариантов и позвольте вашей первой системе сесть за руль. Вы будете чувствовать себя лучше.

Поэтому в следующий раз, когда вы обнаружите, что испытываете стресс из-за, казалось бы, незначительного решения, помните, что вы не одиноки. Существуют логические причины для таких ощущений, и понимание их может помочь вам сделать более уверенный выбор в будущем. А если ничего не получится, просто разбудите своего партнера поцелуем. Именно маленькие решения делают жизнь яркой и незабываемой.

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