Як ухвалити рішення: кроки, які допоможуть впоратися з втомою від постійного вибору

Психологи розповіли, як формування звичок може допомогти вам впоратися з втомою від ухвалення рішень і полегшити повсякденний вибір.

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Щоранку ми стикаємося з низкою, здавалося б, буденних дилем. Розбудити партнера поцілунком чи дати виспатися? Вибратися з ліжка чи ще подрімати? Це невеликі рішення, але вони задають тон усьому іншому дню. І все це відбувається ще до того моменту, як ми починаємо свій день, пише Science Alert.

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Ми щодня приймаємо незліченну кількість рішень, деякі з них важливіші за інші. Але навіть ті, які ми вважаємо тривіальними, можуть викликати в нас відчуття тривоги і стресу. Ми часто почуваємося нерозумно, переживаючи через незначні рішення, але дослідження показують, що є вагомі причини, чому ми так вважаємо.

По-перше, кількість варіантів може бути просто переважною. Хоча економісти стверджують, що більший вибір завжди кращий, психологи Шина Айенгар і Марк Ліпер виявили, що занадто велика кількість варіантів може призвести до паралічу ухвалення рішень. У своєму дослідженні вони виявили, що покупці з більшою ймовірністю куплять джем, якщо їм буде запропоновано меншу кількість варіантів.

Психолог Баррі Шварц розвиває цю ідею ще далі у своїй книзі "Парадокс вибору: Чому більше — це менше". Він стверджує, що велика кількість варіантів вибору може викликати у людей почуття тривоги і пригніченості.

Але не тільки кількість варіантів може стати причиною стресу під час ухвалення рішення. Ми також можемо відчувати невпевненість у своїй здатності правильно оцінити свій вибір, особливо коли йдеться про фінансові рішення. А якщо в нас у голові є цілі, то рішення про те, наскільки суворо ми хочемо їх дотримуватися, може стати головним болем.

Навіть ті рішення, які ми вважаємо тривіальними, можуть мати високу емоційну значущість. Наприклад, рішення про те, що вдягнути на побачення, ймовірно, пов'язане не тільки з модою. Усі ці фактори в сукупності можуть створити ідеальну підмогу для занепокоєння під час ухвалення рішення.

Так само велику роль у ймовірності стресу під час ухвалення рішення впливає той факт, чи є ви максимізатором або сатисфактором. Дослідники виявили дві основні стратегії ухвалення рішень, і те, яку з них ви використовуєте, може бути пов'язано з вашим характером і загальним добробутом.

Максимізація — це коли ви прагнете знайти абсолютно найкращий варіант, зважуючи всі за і проти, поки не переконаєтеся, що ухвалили найбільш обґрунтоване рішення. З іншого боку, сатисфакція — це коли ви задовольняєтеся вибором, який "досить хороший", і живете далі.

Ці дві стратегії були пов'язані з певними рисами особистості: одні люди від природи схильні до максимізації, інші — до сатисфакції. Однак, на думку психолога Баррі Шварца та його колег, прагнення до максимізації може мати й негативні наслідки.

У своєму дослідженні вони виявили, що люди, схильні до максимізації, були менш задоволені своїм життям порівняно з тими, хто був сатисфактором. У максималістів також була вища ймовірність відчувати жаль після ухвалення рішення, постійно задаючись питанням, чи могли вони зробити кращий вибір.

Звісно, у цьому дослідженні не розглядали таких важливих життєвих рішень, як вступ до шлюбу або вибір важливого медичного рішення. Але результати дослідження все ще актуальні, коли йдеться про повсякденні справи, наприклад, про те, що з'їсти на обід або що вдягнути на роботу. Тож якщо ви відчуваєте стрес через якесь рішення, запитайте себе, чи не намагаєтеся ви домогтися максимуму, тоді як могли б задовольнятися чимось меншим, ніж недосяжний ідеал. І пам'ятайте, що іноді досить добре — це те, що потрібно.

Не варто все ускладнювати

Ухвалення рішень може бути виснажливим. Це як відвідування тренажерного залу для розуму — ви можете відчути себе виснаженим і крихким. Але що, якби існував спосіб спростити процес ухвалення рішень? Введіть звички.

Вільям Джеймс, великий психолог, вважав, що звички можуть допомогти нам впоратися зі складністю щоденного прийняття рішень. Багато дослідників ґрунтувалися на роботах Джеймса, включно з психологом Деніелом Канеманом, який говорить про дві системи ухвалення рішень: перша система — швидка та інтуїтивна, і друга система — більш аналітична, яка потребує зусиль.

Створення ранкового розпорядку дня може допомогти уникнути втоми від прийняття рішень. Припустимо, ви прокидаєтеся в один і той самий час, цілуєте партнера і готуєте каву. Це вже увійшло у звичку, тому вам не потрібно буде про це думати. Система бере гору, поки ви не вип'єте першу чашку кави.

Американський письменник Мерлін Манн одного разу сказав: "Мислення може бути ворогом дії". І справді, не можна заперечувати, що занадто багато роздумів може викликати стрес. Ось тут-то і приходить на допомогу сатисфакція. Герберт Саймон ввів цю концепцію, оскільки вважав, що наші когнітивні ресурси обмежені. Ми не можемо обмірковувати все підряд, інакше ми ризикуємо витратити весь наш "запас сил для прийняття рішень".

Скорочення кількості варіантів — ще один спосіб полегшити прийняття рішень. Візьмемо, наприклад, Стіва Джобса. Ця людина щодня одягала один і той самий одяг, щоб спростити своє життя. Йдеться про те, щоб прийняти той факт, що у вас обмежені можливості для ухвалення рішень, і розумно підходити до їх використання. Виробіть хороші звички, скоротіть кількість варіантів і дозвольте вашій першій системі сісти за кермо. Ви почуватиметеся краще.

Тому наступного разу, коли ви виявите, що відчуваєте стрес через, здавалося б, незначне рішення, пам'ятайте, що ви не самотні. Існують логічні причини для таких відчуттів, і розуміння їх може допомогти вам зробити більш упевнений вибір у майбутньому. А якщо нічого не вийде, просто розбудіть свого партнера поцілунком. Саме маленькі рішення роблять життя яскравим і незабутнім.

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