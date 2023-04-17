"Чрезвычайно ценное место". Исследователи обнаружили сотни статуэток в древнем греческом городе

Древний город Пестум (ранее Посидония) основан в начале 6 века до н. э. на западном берегу Лукании. Позже за неимением воды его перенесли дальше вглубь Древней Греции, а ныне исследователи обнаружили там невероятную находку.

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Группа археологов производит раскопки на территории древнего города Пестум. Им удалось обнаружить сокровищницу артефактов, проливающих свет на ритуалы в открытом храме, пишет Heritage Daily.

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Впервые город Пестум заселили древние греки, называвшие его Посейдонией. Позже оно превратилось в крупный торговый и религиозный центр.

В древнем мире Пестум славился своими тремя храмами в архаической версии греческого дорического ордера, датируемых примерно 550-450 годами до нашей эры. Два из них посвящены Гэри (богини брака, женщин и семьи и защитницы женщин во время родов), а один — Афине (богини мудрости, войны и ремесел).

Археологи нашли архитектурные элементы и терракотовые статуэтки, в частности статуэтку дельфина семьи керамистов Авили и изображения разных божеств и фигур Фото: Archaeological Park of Paestum and Velia

Впоследствии город завоевали местные народы, а позже Римская империя, расширявшая собственные территории. Она и переименовала Посейдонию в Пестум.

По сообщению Археологического парка Пестума и Велии, раскопки впервые начали в 2019 году. Их перенесли из-за вспышки COVID. В настоящее время исследователям удалось обнаружить четвертый храм вдоль западных стен города.

Храм имеет дорический дизайн с каменным основанием и священным помещением. Археологи нашли архитектурные элементы и терракотовые статуэтки, в частности, статуэтку дельфина семьи керамистов Авили и изображения различных божеств и фигур.

Кроме этого, они наткнулись на несколько бычьих голов, находившихся вокруг алтаря. Он имеет углубление в каменной кладке для сбора крови во время ритуальных церемоний, охватывающих жертвоприношение быков.

По словам министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано, открытие сотен статуй и алтарей в маленьком храме Пестума делает это место чрезвычайно ценным.

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