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Технології та наука

"Надзвичайно цінне місце". Дослідники виявили сотні статуеток у древньому грецькому місті

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Фото: Archaeological Park of Paestum and Velia | Древнє місто Пестум (раніше Посідонія) засноване на початку 6 століття до н. е.

Древнє місто Пестум (раніше Посідонія) засноване на початку 6 століття до н. е. на західному березі Луканії. Пізніше через брак води його перенесли далі вглиб Стародавньої Греції, а нині дослідники виявили там неймовірну знахідку.

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Група археологів проводить розкопки на території древнього міста Пестум. Їм вдалося виявити скарбницю артефактів, що проливають світло на ритуали у відкритому храмі, пише HeritageDaily.

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Вперше місто Пестум заселили древні греки, які називали його Посідонія. Пізніше воно перетворилося на великий торговий та релігійний центр.

У стародавньому світі Пестум славився своїми трьома храмами в архаїчній версії грецького доричного ордера, що датуються приблизно 550-450 роками до нашої ери. Два з них присвячені Гері (богині шлюбу, жінок і сім'ї та захисниці жінок під час пологів), а один — Афіні (богині мудрості, війни і ремесел).

італія, стародавня греція, римьска імперія, храм, афіна, гера, божество, древні люди, посідонія, пестум, розкопки, знахідка, статуетка Fullscreen
Археологи знайшли архітектурні елементи та теракотові статуетки, зокрема статуетку дельфіна родини керамістів Авілі та зображення різних божеств і постатей
Фото: Archaeological Park of Paestum and Velia

Згодом місто завоювали місцеві народи, а ще пізніше Римська імперія, що розширювала власні території. Вона й перейменувала Посідонію на Пестум.

За повідомленням Археологічного парку Пестума і Велії, розкопки, вперше розпочали у 2019 році. Їх перенесли через спалах COVID. Нині ж дослідникам вдалося виявити четвертий храм уздовж західних стін міста.

Храм має доричний дизайн з кам'яною основою та священним приміщенням. Археологи знайшли архітектурні елементи та теракотові статуетки, зокрема статуетку дельфіна родини керамістів Авілі та зображення різних божеств і постатей.

Окрім цього, вони натрапили на кілька бичачих голів, що знаходилися навколо вівтаря. Він має поглиблення в кам'яній кладці для збору крові під час ритуальних церемоній, які охоплювали жертвоприношення биків.

За словами міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, відкриття сотень статуй і вівтарів в маленькому храмі Пестума робить це місце надзвичайно цінним.

Раніше Фокус писав про древній набатейський храм виявили біля берегів Італії. Через вулканічну активність у регіоні частина міста Поццуолі пішла під воду.

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