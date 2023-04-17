"Надзвичайно цінне місце". Дослідники виявили сотні статуеток у древньому грецькому місті

Древнє місто Пестум (раніше Посідонія) засноване на початку 6 століття до н. е. на західному березі Луканії. Пізніше через брак води його перенесли далі вглиб Стародавньої Греції, а нині дослідники виявили там неймовірну знахідку.

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Група археологів проводить розкопки на території древнього міста Пестум. Їм вдалося виявити скарбницю артефактів, що проливають світло на ритуали у відкритому храмі, пише HeritageDaily.

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Вперше місто Пестум заселили древні греки, які називали його Посідонія. Пізніше воно перетворилося на великий торговий та релігійний центр.

У стародавньому світі Пестум славився своїми трьома храмами в архаїчній версії грецького доричного ордера, що датуються приблизно 550-450 роками до нашої ери. Два з них присвячені Гері (богині шлюбу, жінок і сім'ї та захисниці жінок під час пологів), а один — Афіні (богині мудрості, війни і ремесел).

Археологи знайшли архітектурні елементи та теракотові статуетки, зокрема статуетку дельфіна родини керамістів Авілі та зображення різних божеств і постатей Фото: Archaeological Park of Paestum and Velia

Згодом місто завоювали місцеві народи, а ще пізніше Римська імперія, що розширювала власні території. Вона й перейменувала Посідонію на Пестум.

За повідомленням Археологічного парку Пестума і Велії, розкопки, вперше розпочали у 2019 році. Їх перенесли через спалах COVID. Нині ж дослідникам вдалося виявити четвертий храм уздовж західних стін міста.

Храм має доричний дизайн з кам'яною основою та священним приміщенням. Археологи знайшли архітектурні елементи та теракотові статуетки, зокрема статуетку дельфіна родини керамістів Авілі та зображення різних божеств і постатей.

Окрім цього, вони натрапили на кілька бичачих голів, що знаходилися навколо вівтаря. Він має поглиблення в кам'яній кладці для збору крові під час ритуальних церемоній, які охоплювали жертвоприношення биків.

За словами міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, відкриття сотень статуй і вівтарів в маленькому храмі Пестума робить це місце надзвичайно цінним.

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