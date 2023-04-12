Древній набатейський храм виявили біля берегів Італії: що відомо про знахідку

Археологи виявили залишки стародавнього набатейського храмового комплексу, затопленого біля узбережжя Поццуолі на Флегрейському півострові в Кампанії, Італія.

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Через вулканічну активність у регіоні частина міста Поццуолі пішла під воду. Нещодавні підводні дослідження виявили два мармурові вівтарі, датовані початком 1 століття нашої ери, і надали нові свідчення про стародавній порт і будівлі імператорської адміністрації. Це відкриття дає цінну інформацію про комерційні, культурні та релігійні обміни, що відбувалися в Середземноморському басейні в античні часи, повідомляють Heritage Daily.

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Біля узбережжя Поццуолі, на Флегрейському півострові в італійському регіоні Кампанія нещодавно виявили залишки стародавнього храмового комплексу. В римський період Набатейське царство було важливим союзником Риму, оскільки управляло величезною територією, що простягалася від Євфрату до Червоного моря, слугуючи бар'єром між Римом і дикими пустельними племенами, які загрожували його кордонам. Столиця Петра була центром Набатейського царства.

У ті часи Поццуолі, який в античності називався Путеолі, був життєво важливим центром для експорту товарів з Кампанії. Набатейці заснували в Путеолі базу і збудували святилище своєму богу-опікуну Дусаресу. Однак Путеолі знаходилося у Флегрейських полях, вулканічному регіоні, який був активним і нестабільним. У результаті місцева вулканічна активність спричинила підняття та опускання геологічних порід на півострові, що призвело до того, що деякі частини Путеолі пішли під воду.

Нещодавно вдалося виявити два мармурові вівтарі, датовані початком 1 століття нашої ери, як частину затопленого храмового комплексу, збудованого набатейцями. Про знахідку оголосили міністр цивільного захисту та морської політики Нелло Мусумечі та міністр культури Дженнаро Санджуліано у своєму прес-релізі. За словами міністра Санджуліано, це відкриття є ще одним свідченням широких комерційних, культурних і релігійних обмінів, що відбувалися в стародавньому басейні Середземного моря.

Завдяки підводному дослідженню команда змогла визначити точне місце розташування храму на "vicus Lartidianus", частині міста, де іноземці займалися торгівлею і бізнесом. Дослідження також надало нові докази, які виявили осі доріг стародавнього порту та будівлі імператорської адміністрації. Це відкриття проливає нове світло на давню історію регіону і дає цінну інформацію про культурні та комерційні взаємодії того часу.

Раніше Фокус розповідав про римське курортне місто в цьому ж регіоні, частина якого пішла під воду через вулканічну активність.