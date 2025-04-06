Папа Римський несподівано з'явився у Ватикані вперше після госпіталізації (фото, відео)

Папа Франциск уперше з'явився на публіці після виписки з лікарні два тижні тому після лікування двосторонньої пневмонії. У неділю 6 квітня він виїхав на площу Святого Петра у Ватикані в інвалідному кріслі, щоб привітати вірян.

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Про це пише Reuters.

Папа Римський несподівано для всіх з'явився на площі Святого Петра, на якій щонеділі він зазвичай проводить щотижневу полуденну молитву.

Під'їхавши до головного вівтаря Франциск помахав натовпу, перш ніж виголосити коротку промову.

"Щасливої неділі всім", — сказав Папа слабким голосом, також подякувавши присутнім.

Своєю присутністю він долучився до учасників прощі, яку цими днями здійснюють хворі та немічні.

Перед тим, як привітати прочан і вірян на площі, до яких він звернувся зі словами подяки, Понтифік приступив до святого таїнства Примирення в базиліці Святого Петра, провів час у молитві та пройшов через Святі Двері.

Зазначимо, що 88-річний Франциск не з'являвся на публіці з 23 березня, коли він коротко привітав публіку, перш ніж покинути римську лікарню Джемеллі після більш ніж п'яти тижнів лікування.

Нагадаємо, Папі Римському Франциску доведеться заново вчитися говорити після тривалого використання високопотокової кисневої терапії.

Раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.