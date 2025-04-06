Папа Римский неожиданно появился в Ватикане впервые после госпитализации (фото, видео)

Папа Франциск впервые появился на публике после выписки из больницы две недели назад после лечения двусторонней пневмонии. В воскресенье 6 апреля он выехал на площадь Святого Петра в Ватикане в инвалидном кресле, чтобы поприветствовать верующих.

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Об этом пишет Reuters.

Папа Римский неожиданно для всех появился на площади Святого Петра, на которой по воскресеньям он обычно проводит еженедельную полуденную молитву.

Подъехав к главному алтарю Франциск помахал толпе, прежде чем произнести краткую речь.

"Счастливого воскресенья всем", — сказал Папа слабым голосом, также поблагодарив присутствующих.

Своим присутствием он присоединился к участникам паломничества, которое в эти дни совершают больные и немощные.

Перед тем, как поздравить паломников и верующих на площади, к которым он обратился со словами благодарности, Понтифик приступил к святому таинству Примирения в базилике Святого Петра, провел время в молитве и прошел через Святые Двери.

Отметим, что 88-летний Франциск не появлялся на публике с 23 марта, когда он коротко поприветствовал публику, прежде чем покинуть римскую больницу Джемелли после более чем пяти недель лечения.

Напомним, Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после длительного использования высокопотоковой кислородной терапии.

Ранее Папе Франциску провели переливание крови. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали у пациента сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию.