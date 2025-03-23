Папа Римский впервые появился на публике с 14 февраля: его выписали из больницы (фото)

Папа появился на балконе больницы перед самым отъездом. За несколько минут до появления понтифика верующие приветствовали главу церкви, скандируя его имя.

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В воскресенье, 23 марта, Папа Римский Франциск покинул римскую больницу Джемелли после лечения пневмонии. Впервые после пятинедельного пребывания в медицинском учреждении он появился на публике, помахав рукой собравшимся с балкона за несколько минут до своей выписки. Об этом сообщает Reuters.

88-летний Франциск попал в больницу 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая стала самым серьезным кризисом здоровья за 12 лет его папства.

Автомобиль с Понтификом выехал из больницы после полудня и сопровождался по Риму колонной полицейских машин. Папа же появился на балконе больницы перед самым отъездом на несколько мгновений. За несколько минут до появления понтифика верующие приветствовали главу церкви, скандируя "Франциск, Франциск, Франциск".

Папа Франциск, как отмечает Vatican News, появился в колесном кресле на балконе пятого этажа больницы. Его появление громкими аплодисментами встретили верующие, собравшиеся на больничном дворе и перед экранами на площади Святого Петра.

"Благодарю вас всех!" – сказал Святейший Отец хриплым голосом и молча сделал жест благословения.

Перед этим, как отмечается, в своем воскресном обращении Папа Франциск выразил сожаление о возобновлении боевых действий в Газе, приветствовал согласование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также обратился с призывом к молитве за установление мира в странах, страдающих от войн, "особенно в многострадальной Украине".

Отметим, что в субботу, 22 марта, врачи папы заявили, что выписывают главу католической церкви, однако папе потребуется много времени для полного выздоровления. Они прописали Понтифику два месяца отдыха в Ватикане.

Напомним, Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после длительного использования высокопотоковой кислородной терапии.

Ранее Папе Франциску провели переливание крови. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали у пациента сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию.