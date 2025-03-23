Папа Римський уперше з'явився на публіці з 14 лютого: його виписали з лікарні (фото)

Папа з'явився на балконі лікарні перед самим від'їздом. За кілька хвилин до появи понтифіка віряни вітали главу церкви, скандуючи його ім'я.

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У неділю, 23 березня, Папа Римський Франциск покинув римську лікарню Джемеллі після лікування пневмонії. Уперше після п'ятитижневого перебування в медичному закладі він з'явився на публіці, помахавши рукою присутнім з балкона за кілька хвилин до своєї виписки. Про це повідомляє Reuters.

88-річний Франциск потрапив до лікарні 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка стала найсерйознішою кризою здоров'я за 12 років його папства.

Автомобіль із Понтифіком виїхав із лікарні після полудня і супроводжувався Римом колоною поліцейських машин. Папа ж з'явився на балконі лікарні перед самим від'їздом на кілька миттєвостей. За кілька хвилин до появи понтифіка віряни вітали главу церкви, скандуючи "Франциск, Франциск, Франциск".

Папа Франциск, як зазначає Vatican News, з'явився в колісному кріслі на балконі п'ятого поверху лікарні. Його появу гучними оплесками зустріли віряни, які зібралися на лікарняному подвір'ї та перед екранами на площі Святого Петра.

"Дякую вам усім!" — сказав Святіший Отець хрипким голосом і мовчки зробив жест благословення.

Перед цим, як зазначається, у своєму недільному зверненні Папа Франциск висловив жаль щодо відновлення бойових дій у Газі, привітав узгодження мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в країнах, які страждають від війн, "особливо в багатостраждальній Україні".

Зазначимо, що в суботу, 22 березня, лікарі папи заявили, що виписують главу католицької церкви, однак папі знадобиться багато часу для повного одужання. Вони прописали понтифіку два місяці відпочинку у Ватикані.

Нагадаємо, Папі Римському Франциску доведеться заново вчитися говорити після тривалого використання високопотокової кисневої терапії.

Раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.