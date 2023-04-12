Древний набатейский храм обнаружили под водой у берегов Италии: что известно о находке

Археологи обнаружили остатки древнего набатейского храмового комплекса, затопленного у побережья Поццуоли на Флегрейском полуострове в Кампании, Италия.

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Из-за вулканической активности в регионе часть города Поццуоли ушла под воду. Недавние подводные исследования обнаружили два мраморных алтаря, датированных началом 1 века нашей эры, и предоставили новые свидетельства о древнем порту и здании императорской администрации. Это открытие дает ценную информацию о коммерческих, культурных и религиозных обменах, происходивших в Средиземноморском бассейне в античные времена, сообщают Heritage Daily.

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У побережья Поццуоли, на Флегрейском полуострове в итальянском регионе Кампания недавно обнаружили остатки древнего храмового комплекса. В римский период Набатейское царство было важным союзником Рима, поскольку управляло огромной территорией, простиравшейся от Евфрата до Красного моря, служа барьером между Римом и дикими пустынными племенами, угрожавшими его границам. Столица Петра была центром царства Набатейского.

В то время Поццуоли, который в античности назывался Путеоли, был жизненно важным центром для экспорта товаров из Кампании. Набатейцы основали в Путеоле базу и построили святилище своему богу-опекуну Дусаресу. Однако Путеоли находилось во Флегрейских полях, вулканическом регионе, который был активным и нестабильным. В результате местная вулканическая активность повлекла за собой поднятие и опускание геологических пород на полуострове, что привело к тому, что некоторые части Путеоли ушли под воду.

Недавно удалось обнаружить два мраморных алтаря, датированных началом 1 века нашей эры, как часть затопленного храмового комплекса, построенного набатейцами. О находке объявили министр гражданской защиты и морской политики Нелло Мусумечи и министр культуры Дженнаро Санджулиано в своем пресс-релизе. По словам министра Санджулиано, это открытие является еще одним свидетельством широких коммерческих, культурных и религиозных обменов, происходивших в древнем бассейне Средиземного моря.

Благодаря подводному исследованию команда смогла определить точное месторасположение храма на "vicus Lartidianus", части города, где иностранцы занимались торговлей и бизнесом. Исследование также представило новые доказательства, которые обнаружили оси дорог древнего порта и здания императорской администрации. Это открытие проливает новый свет на давнюю историю региона и дает ценную информацию о культурных и коммерческих взаимодействиях того времени.

Ранее Фокус рассказывал о римском курортном городе в этом же регионе, часть которого ушла под воду из-за вулканической активности.