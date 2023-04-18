"Мы бросались мидиями": подростки обнаружили 1000-летнее каноэ в Северной Каролине

Во время купания в озере подростки обнаружили древнее каноэ, которое первоначально приняли за бревно.

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На протяжении тысячелетий каноэ было важной частью культуры коренных американцев, служа незаменимым инструментом для передвижения, охоты, рыбалки и даже религиозных церемоний и ритуалов. Коренные племена Америки, особенно в северной части континента, имеют богатую традицию искусно изготовлять каноэ разных форм, размеров и видов, сообщают Ancient Origins.

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Одним из ярких примеров этой традиции является недавняя находка почти 1000-летнего каноэ в озере Ваккамоу на юго-востоке Северной Каролины. Трое подростков, Илай Хилл, Джексон Голкомб и Крик Хаятт, наткнулись на каноэ во время купания в озере летом 2021 года. Сначала Хилл подумал, что это бревно, но, попытавшись поднять его, он и его друзья поняли, что находка гораздо значительнее.

"Мы бросали друг в друга мидиями, я наступил на него и подумал, что это бревно, — сказал Хилл. — Я пытался его поднять, но оно так и не поднялося. Итак, мы продолжали копать это, и это продолжалось. А потом следующего дня все повторилось".

Сделано из кипарисового дерева, оно прекрасно сохранилось, и на нем все еще видна сложная резьба и узоры Фото: North Carolina American Indian Heritage Commission / Facebook

После того, как подростки сообщили о своей находке в Управлении археологии штата Северная Каролина, команда археологов, соседей и членов племени сиуанов Ваккамоу работала вместе, чтобы достать индейское каноэ длиной около 8,53 м. Сделано из кипарисового дерева, на нем все еще видна сложная резьба и узоры.

Вождь племени Майкл Джейкобс прокомментировал находку, связывающую современную жизнь Ваккамоу с их прошлым: "В нашем сердце мы чувствуем, что это история, которую мы все еще исследуем и понимаем, потому что это первый раз, когда у нас есть доступ". Он добавляет, что индейское каноэ — это "редкий шанс" узнать больше об индейской культуре на юго-востоке Северной Каролины.

Государственный археолог Джон Минц объяснил, что каноэ является редким примером юго-восточной культуры коренных американцев и дает возможность племени сиуанов Ваккамоу узнать больше своих предков. Это особенно важно для племени, проживающего на этой территории более 10 000 лет и являющегося одним из восьми признанных государством коренных американских племен в Северной Каролине.

Обнаружение каноэ также важно в контексте более широкой истории коренных американских каноэ: первые известные каноэ в Северной Америке были изготовлены коренными жителями Тихоокеанского северо-запада, которые создавали их из крупных кедровых деревьев. Эти каноэ долбили вручную с помощью огня и огнива и использовали для рыбалки, охоты, торговли и транспортировки.

На протяжении тысячелетий каноэ было важной частью культуры коренных американцев, служа незаменимым инструментом для передвижения, охоты, рыбалки и даже религиозных церемоний и ритуалов Фото: CC BY-SA 3.0

В восточной части Северной Америки обычно использовали берестяные каноэ, особенно индейцы алгонки, известные своим мастерством в их строительстве и использовании. Берестяные каноэ строили, натягивая бересту на раму из кедра, ели или другой легкой древесины. Затем швы заклеивали еловой смолой, а каноэ обмазывали смесью сосновой смолы и животного жира.

В районе Великих озер народ оджибве известен своим использованием берестяных каноэ, благодаря которым они торговали с другими племенами и путешествовали на дальние расстояния для охоты и рыбалки. Также они строили крупные военные каноэ, которые использовались для сражений и набегов.

На северо-востоке США ирокезы использовали каноэ из коры вяза или других деревьев, пропитанных еловой смолой и животным жиром. Семинолы и крики, проживавшие на юго-востоке племена, использовали каноэ из кипарисовых деревьев.

Недавняя находка почти 1000-летнего каноэ племени Ваккамоу является ценным вкладом в исследование истории и культуры коренных американцев в Северной Америке. Благодаря этому племя может узнать больше о традициях своих предков и их образе жизни.

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