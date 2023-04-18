"Ми кидалися мідіями": підлітки виявили 1000-річне каное в Північній Кароліні

Під час купання в озері підлітки знайшли стародавнє каное, яке спочатку прийняли за колоду.

Related video

Протягом тисячоліть каное було важливою частиною культури корінних американців, слугуючи незамінним інструментом для пересування, полювання, риболовлі та навіть релігійних церемоній і ритуалів. Корінні племена Америки, особливо в північній частині континенту, мають багату традицію майстерно виготовляти каное різних форм, розмірів і видів, повідомляють Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Одним з яскравих прикладів цієї традиції є нещодавня знахідка майже 1000-річного каное в озері Ваккамоу на південному сході Північної Кароліни. Троє підлітків, Ілай Хілл, Джексон Голкомб і Крік Хаятт, натрапили на каное під час купання в озері влітку 2021 року. Спочатку Хілл подумав, що це колода, але, спробувавши підняти її, він і його друзі зрозуміли, що знахідка набагато значніша.

"Ми кидали один в одного мідіями, я наступив на нього і подумав, що це колода, — сказав Хілл. — Я намагався його підняти, але він так і не піднявся. Отже, ми продовжували копати це, і це продовжувалося. А потім наступного дня все повторилося".

Зроблене з кипарисового дерева, воно чудово збереглося, і на ньому все ще видно складне різьблення та візерунки Фото: North Carolina American Indian Heritage Commission / Facebook

Після того, як підлітки повідомили про свою знахідку в Управління археології штату Північна Кароліна, команда археологів, сусідів та членів племені сіуанів Ваккамоу працювала разом, щоб дістати індіанське каное довжиною близько 8,53 м. Зроблене з кипарисового дерева, воно чудово збереглося, і на ньому все ще видно складне різьблення та візерунки.

Вождь племені Майкл Джейкобс прокоментував знахідку, яка пов’язує сучасне життя Ваккамоу з їхнім минулим: "У нашому серці ми відчуваємо, що це історія, яку ми все ще досліджуємо та розуміємо, тому що це перший раз, коли ми маємо доступ". Він додає, що індіанське каное — це "рідкісний шанс" дізнатися більше про індіанську культуру на південному сході Північної Кароліни.

Державний археолог Джон Мінц пояснив, що каное є рідкісним прикладом південно-східної культури корінних американців і дає можливість племені сіуанів Ваккамоу дізнатися більше про своїх предків. Це особливо важливо для племені, яке проживає на цій території понад 10 000 років і є одним з восьми визнаних державою корінних американських племен у Північній Кароліні.

Виявлення каное також важливе в контексті ширшої історії корінних американських каное: перші відомі каное в Північній Америці були виготовлені корінними жителями Тихоокеанського північного заходу, які створювали їх з великих кедрових дерев. Ці каное видовбували вручну за допомогою вогню та кресала і використовували для риболовлі, полювання, торгівлі та транспортування.

Протягом тисячоліть каное було важливою частиною культури корінних американців, слугуючи незамінним інструментом для пересування, полювання, риболовлі та навіть релігійних церемоній і ритуалів Фото: CC BY-SA 3.0

У східній частині Північної Америки зазвичай використовували берестяні каное, особливо індіанці алгонки, які відомі своєю майстерністю у їх будівництві та використанні. Берестяні каное будували, натягуючи бересту на раму з кедра, ялини або іншої легкої деревини. Потім шви заклеювали ялиновою смолою, а каное обмащували сумішшю соснової смоли і тваринного жиру.

У районі Великих озер народ оджибве відомий своїм використанням берестяних каное, завдяки яким вони торгували з іншими племенами і подорожували на далекі відстані для полювання та риболовлі. Також вони будували великі військові каное, які використовували для битв і набігів.

На північному сході США ірокези використовували каное з кори в'яза або інших дерев, просочених ялиновою смолою і тваринним жиром. Семіноли та крики, племена які проживали на південному сході, використовували каное з кипарисових дерев.

Недавня знахідка майже 1000-літнього каное племені Ваккамоу є цінним внеском у дослідження історії та культури корінних американців у Північній Америці. Завдяки цьому плем’я може дізнатися більше про традиції своїх предків та їхній спосіб життя.

Раніше Фокус розповідав про монети часів римських імператорів, виявлені на безлюдному острові в Балтійському морі: вчені не знають, як вони туди потрапили.

Також ми писали про розгадку таємниці Чорної бороди та його затонулого судна.