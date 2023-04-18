"Ми кидалися мідіями": підлітки виявили 1000-річне каное в Північній Кароліні
Під час купання в озері підлітки знайшли стародавнє каное, яке спочатку прийняли за колоду.
Протягом тисячоліть каное було важливою частиною культури корінних американців, слугуючи незамінним інструментом для пересування, полювання, риболовлі та навіть релігійних церемоній і ритуалів. Корінні племена Америки, особливо в північній частині континенту, мають багату традицію майстерно виготовляти каное різних форм, розмірів і видів, повідомляють Ancient Origins.
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Одним з яскравих прикладів цієї традиції є нещодавня знахідка майже 1000-річного каное в озері Ваккамоу на південному сході Північної Кароліни. Троє підлітків, Ілай Хілл, Джексон Голкомб і Крік Хаятт, натрапили на каное під час купання в озері влітку 2021 року. Спочатку Хілл подумав, що це колода, але, спробувавши підняти її, він і його друзі зрозуміли, що знахідка набагато значніша.
"Ми кидали один в одного мідіями, я наступив на нього і подумав, що це колода, — сказав Хілл. — Я намагався його підняти, але він так і не піднявся. Отже, ми продовжували копати це, і це продовжувалося. А потім наступного дня все повторилося".
Після того, як підлітки повідомили про свою знахідку в Управління археології штату Північна Кароліна, команда археологів, сусідів та членів племені сіуанів Ваккамоу працювала разом, щоб дістати індіанське каное довжиною близько 8,53 м. Зроблене з кипарисового дерева, воно чудово збереглося, і на ньому все ще видно складне різьблення та візерунки.
Вождь племені Майкл Джейкобс прокоментував знахідку, яка пов’язує сучасне життя Ваккамоу з їхнім минулим: "У нашому серці ми відчуваємо, що це історія, яку ми все ще досліджуємо та розуміємо, тому що це перший раз, коли ми маємо доступ". Він додає, що індіанське каное — це "рідкісний шанс" дізнатися більше про індіанську культуру на південному сході Північної Кароліни.
Державний археолог Джон Мінц пояснив, що каное є рідкісним прикладом південно-східної культури корінних американців і дає можливість племені сіуанів Ваккамоу дізнатися більше про своїх предків. Це особливо важливо для племені, яке проживає на цій території понад 10 000 років і є одним з восьми визнаних державою корінних американських племен у Північній Кароліні.
Виявлення каное також важливе в контексті ширшої історії корінних американських каное: перші відомі каное в Північній Америці були виготовлені корінними жителями Тихоокеанського північного заходу, які створювали їх з великих кедрових дерев. Ці каное видовбували вручну за допомогою вогню та кресала і використовували для риболовлі, полювання, торгівлі та транспортування.
У східній частині Північної Америки зазвичай використовували берестяні каное, особливо індіанці алгонки, які відомі своєю майстерністю у їх будівництві та використанні. Берестяні каное будували, натягуючи бересту на раму з кедра, ялини або іншої легкої деревини. Потім шви заклеювали ялиновою смолою, а каное обмащували сумішшю соснової смоли і тваринного жиру.
У районі Великих озер народ оджибве відомий своїм використанням берестяних каное, завдяки яким вони торгували з іншими племенами і подорожували на далекі відстані для полювання та риболовлі. Також вони будували великі військові каное, які використовували для битв і набігів.
На північному сході США ірокези використовували каное з кори в'яза або інших дерев, просочених ялиновою смолою і тваринним жиром. Семіноли та крики, племена які проживали на південному сході, використовували каное з кипарисових дерев.
Недавня знахідка майже 1000-літнього каное племені Ваккамоу є цінним внеском у дослідження історії та культури корінних американців у Північній Америці. Завдяки цьому плем’я може дізнатися більше про традиції своїх предків та їхній спосіб життя.
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