Не очень приятный запах. Эксперты рассказали, как на самом деле пахнет Луна

Этот аромат вы вряд ли бы хотели использовать в качестве парфюма.

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Создатель ароматов и американские астронавты из миссии "Аполлон" поделились своими впечатления о том, как пахнет лунная пыль. Оказалось, что это не самый приятный запах, пишет Futurism.

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Если вы когда-либо задумывались о том, как пахнет Луна, то есть какой запах имеет лунная пыль, то теперь можно получить ответ на этот вопрос. Например, бывший научный консультант и создатель ароматов из Франции Мишель Моисеефф создал аромат лунной поверхности для выставки в музее "Космического города" в Тулузе.

Свое новое творение он создал на основе описаний запаха лунной пыли от одного из первых астронавтов, побывавших на Луне более 50 лет назад. По словам Моисееффа, созданный им запах Луны, похож на запах использованного пороха, как его описал Эдвин "Базз" Олдрин, когда впервые ощутил этот запах в посадочном модуле на Луне в 1969 году.

По словам Моисееффа, созданный им запах Луны, похож на запах использованного пороха, как его описал Эдвин "Базз" Олдрин, когда впервые ощутил этот запах в посадочном модуле на Луне в 1969 году Фото: NASA/JSC

В 2009 году Олдрин, который в рамках миссии "Аполлон-11" стал вторым человеком после Нила Армстронга, ступившим на поверхность Луны, поделился своими впечатлениями о лунном запахе. По словам Олдрина, когда он и Армстронг вернулись в посадочный модуль, они обнаружили, что их скафандры покрыты лунной пылью. Когда астронавт снял свой шлем, то в нос ему ударил резкий металлический запах, похожий на запах отработанного пороха или на запах, который остается в воздухе после взрыва петарды. В 2015 году Олдрин описал запах, который имела лунная пыль, как запах сожженного угля или же запах пепла в камине, если на него брызнуть водой.

Но не только Олдрин поделился своими впечатлениями о том, как пахнет Луна. Несколько лет назад об этом рассказал и астронавт последней пилотируемой миссии Луну Харрисон "Джек" Шмитт, который был участником миссии "Аполлон-17" в конце 1972 года.

Если ученые смогут создать такие космические ракеты и корабли, которые не будут требовать очень больших затрат на запуск и доставку людей на Луну, то через несколько десятилетий многие люди смогут побывать на спутнике Земли и сами ощутить, как пахнет Луна Фото: NASA

По словам Шмитта, все астронавты и он в том числе, в первую очередь вспоминают о том, что запах лунной пыли действительно похож на запах отработанного пороха. Это сравнение наиболее подходит к описанию того, что можно ощутить, нюхая лунную пыль. Но в то же время Шмитт считает, что многие забывают о том, что этот запах был также очень металлическим и чрезвычайно едким.

Если ученые смогут создать такие космические ракеты и корабли, которые не будут требовать очень больших затрат на запуск и доставку людей на Луну, то через несколько десятилетий многие люди смогут побывать на спутнике Земли и сами ощутить, как пахнет Луна. Пока что этот запах можно ощутить только в космическом музее в Тулузе.

Фокус уже писал о том, что американские студенты из Университета Карнеги — Меллона создали автономный луноход. И он отправится на Луну уже в следующем месяце. Это будет первый автономный наземный аппарат США, побывавший на Луне. Самое интересное, что NASA планирует отправить такой же луноход только в следующем году.

На сегодняшний день, только 12 человек побывали на Луне. Ранее Фокус уже писал о том, кто были эти астронавты и как проходили эти миссии на спутник Земли в рамках программы "Аполлон".