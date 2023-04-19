Не надто приємний запах. Експерти розповіли, як насправді пахне Місяць

Цей аромат ви навряд чи хотіли б використовувати як парфум.

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Творець ароматів та американські астронавти місії "Аполлон" поділилися своїми враженнями про те, як пахне місячний пил. Виявилося, що це не найприємніший запах, пише Futurism.

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Якщо ви коли-небудь думали про те, як пахне Місяць, тобто який запах має місячний пил, то тепер можна отримати відповідь на це питання. Наприклад, колишній науковий консультант та творець ароматів із Франції Мішель Мойсеєфф створив аромат місячної поверхні для виставки у музеї "Космічного міста" у Тулузі.

Своє нове творіння він створив на основі описів запаху місячного пилу від одного з перших астронавтів, які побували на Місяці понад 50 років тому. За словами Мойсеєфа, створений ним запах Місяця, схожий на запах використаного пороху, як його описав Едвін "Базз" Олдрін, коли вперше відчув цей запах у посадковому модулі на Місяці в 1969 році.

За словами Мойсеєфа, створений ним запах Місяця, схожий на запах використаного пороху, як його описав Едвін "Базз" Олдрін, коли вперше відчув цей запах у посадковому модулі на Місяці 1969 року. Фото: луна

У 2009 році Олдрін, який у рамках місії "Аполлон-11" став другою людиною після Ніла Армстронга, що ступила на поверхню Місяця, поділився своїми враженнями про місячний запах. За словами Олдріна, коли він і Армстронг повернулися в посадковий модуль, вони виявили, що їхні скафандри вкриті місячним пилом. Коли астронавт зняв свій шолом, то в ніс йому вдарив різкий металевий запах, схожий на запах відпрацьованого пороху або запах, який залишається в повітрі після вибуху петарди. У 2015 році Олдрін описав запах, який мав місячний пил, як запах спаленого вугілля або запах попелу в каміні, якщо на нього бризнути водою.

Але не тільки Олдрін поділився своїми враженнями про те, як пахне Місяць. Кілька років тому про це розповів і астронавт останньої місії на Місяць Харрісон "Джек" Шмітт, який був учасником місії "Аполлон-17" наприкінці 1972 року.

Якщо вчені зможуть створити такі космічні ракети та кораблі, які не вимагатимуть великих витрат на запуск і доставку людей на Місяць, то через кілька десятиліть багато людей зможуть побувати на супутнику Землі і самі відчути, як пахне Місяць. Фото: NASA

За словами Шмітта, всі астронавти і він у тому числі, насамперед згадують про те, що запах місячного пилу справді схожий на запах відпрацьованого пороху. Це порівняння найбільше підходить до опису того, що можна відчути, нюхаючи місячний пил. Але в той же час Шмітт вважає, що багато хто забуває про те, що цей запах був також дуже металевим і надзвичайно їдким.

Якщо вчені зможуть створити такі космічні ракети і кораблі, які не вимагатимуть великих витрат на запуск і доставку людей на Місяць, то через кілька десятиліть багато людей зможуть побувати на супутнику Землі і відчути, як пахне Місяць. Поки що цей запах можна відчути лише у космічному музеї у Тулузі.

Фокус вже писав про те, що американські студенти з Університету Карнегі — Меллона створили автономний місяцехід. І він вирушить на Місяць вже наступного місяця. Це буде перший автономний наземний апарат США, який побував на Місяці. Найцікавіше, що NASA планує відправити такий самий місяцехід тільки наступного року.

На сьогоднішній день, лише 12 людей побували на Місяці. Раніше Фокус вже писав про те, хто ці астронавти і як проходили ці місії на супутник Землі в рамках програми "Аполлон".