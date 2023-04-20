Самый точный скрининг: ученые создали лучший метод диагностики инсульта

Диагностические ошибки способствуют вреду пациентам и перерасходу средств, но ученые разработали модель машинного обучения, которая точно предсказывает инсульт, потенциально революционизируя его диагностирование.

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Диагностика инсульта – довольно сложная задача, ведь не все пациенты демонстрируют симптомы, описанные в учебнике, и существует целый ряд других заболеваний, которые могут имитировать инсульт. Но благодаря новейшим разработкам в машинном обучении и громадных медицинских базах данных вполне возможно, что про неверно поставленный диагноз инсульта можно забыть, ведь исследователи придумали отличное решение этой проблемы скомбинировав ряд последних достижений науки в новый и эффективный метод диагностики, пишет New Atlas.

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Они разработали модель машинного обучения, которая может точно предсказать, есть ли у человека инсульт или нет. Диагностические ошибки – это огромная проблема здравоохранения. Неправильная диагностика инсульта может иметь серьезные последствия и даже представлять угрозу для жизни. Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение мозга, что приводит к повреждению или гибели клеток мозга. Если его не лечить, это может привести к тяжелой инвалидности или даже смерти. Однако, если диагноз поставлен быстро и лечение начато немедленно, шансы ограничить ущерб и улучшить результаты значительно выше. Неправильный диагноз может отсрочить необходимое лечение и повысить риск осложнений. Например, если пациенту ошибочно поставили диагноз "мигрень" и отправили домой, впоследствии у него может случиться более тяжелый инсульт, который можно было бы предотвратить, если бы лечение было начато раньше.

Кроме того, риск неправильной диагностики инсульта не ограничивается только непосредственным здоровьем пациента. Ошибочный диагноз может привести к более длительному пребыванию в больнице, увеличению расходов на здравоохранение и юридическим последствиям. Кроме того, это может привести к потере доверия между пациентами и медицинскими работниками, особенно если неправильный диагноз приводит к негативным последствиям для здоровья. Поэтому точная и своевременная диагностика инсульта имеет решающее значение для обеспечения наилучшего ухода за пациентами и предотвращения дальнейших осложнений. Знаете ли вы, что предотвратимые смерти от инсульта в результате диагностических ошибок встречаются в 30 раз чаще, чем неправильно диагностированные сердечные приступы?

Но давайте вернемся к проблеме инсульта. Дело в том, что инсульт может быть особенно коварным, поскольку он может проявляться нетипичными симптомами, и у значительной части людей, перенесших инсульт, не наблюдается обычных признаков, таких как невнятная речь, онемение лица и слабость конечностей, что делает его диагностирование особенно сложным.

Чтобы эффективно определять эту таящуюся угрозу, исследователи разработали автоматизированный инструмент скрининга с использованием технологии машинного обучения, чтобы убрать часть догадок из диагностики инсульта. Используя более 143 000 историй болезни и демографические данные, модель машинного обучения смогла предсказать инсульт с точностью 84%. Она даже смогла превзойти существующие диагностические модели, которые, как правило, пропускают до 30% инсультов.

Исследователи отмечают, что их алгоритм не следует использовать как отдельную модель. Скорее, он должен быть включен в автоматизированный, компьютерный инструмент скрининга, доступный при поступлении в больницу. Но каждая подобная, казалось бы, мелочь по отдельности, в совокупности способна спасти не один десяток жизней. Особенно в отделениях неотложной помощи малообъемных или неинсультных центров, где врачи могут иметь ограниченный опыт работы с инсультами, а также в сельской местности, где диагностические инструменты могут быть недоступны.

В целом, этот алгоритм прогнозирования инсульта может стать настоящим переломным моментом в мире диагностики, облегчая определение приоритетности пациентов для соответствующего вмешательства и, в конечном счете, спасая жизни.

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