Найточніший скринінг: учені створили найкращий метод діагностики інсульту

Діагностичні помилки сприяють шкоді пацієнтам і перевитраті коштів, але вчені розробили модель машинного навчання, яка точно пророкує інсульт, потенційно революціонізуючи його діагностування.

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Діагностика інсульту — доволі складне завдання, адже не всі пацієнти демонструють симптоми, описані в підручнику, та існує ціла низка інших захворювань, які можуть імітувати інсульт. Але завдяки новітнім розробкам у машинному навчанні та величезним медичним базам даних цілком можливо, що про неправильно поставлений діагноз інсульту можна забути, адже дослідники вигадали чудове розв'язання цієї проблеми, скомбінувавши низку останніх досягнень науки в новий та ефективний метод діагностики, пише New Atlas.

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Вони розробили модель машинного навчання, яка може точно передбачити, чи є у людини інсульт, чи ні. Діагностичні помилки — це величезна проблема охорони здоров'я. Неправильна діагностика інсульту може мати серйозні наслідки і навіть становити загрозу для життя. Інсульт виникає, коли порушується кровопостачання мозку, що призводить до пошкодження або загибелі клітин мозку. Якщо його не лікувати, це може призвести до тяжкої інвалідності або навіть смерті. Однак, якщо діагноз поставлено швидко і лікування розпочато негайно, шанси обмежити шкоду і поліпшити результати значно вищі. Неправильний діагноз може відстрочити необхідне лікування і підвищити ризик ускладнень. Наприклад, якщо пацієнту помилково поставили діагноз "мігрень" і відправили додому, згодом у нього може трапитися важчий інсульт, якому можна було б запобігти, якби лікування було розпочато раніше.

Крім того, ризик неправильної діагностики інсульту не обмежується тільки безпосереднім здоров'ям пацієнта. Помилковий діагноз може призвести до більш тривалого перебування в лікарні, збільшення витрат на охорону здоров'я та юридичних наслідків. Крім того, це може призвести до втрати довіри між пацієнтами та медичними працівниками, особливо якщо неправильний діагноз призводить до негативних наслідків для здоров'я. Тому точна і своєчасна діагностика інсульту має вирішальне значення для забезпечення найкращого догляду за пацієнтами та запобігання подальшим ускладненням. Чи знаєте ви, що смерті від інсульту, яких можна було б запобігти внаслідок діагностичних помилок, трапляються в 30 разів частіше, ніж неправильно діагностовані серцеві напади?

Але давайте повернемося до проблеми інсульту. Річ у тім, що інсульт може бути особливо підступним, оскільки він може проявлятися нетиповими симптомами, і у значної частини людей, які перенесли інсульт, не спостерігається звичайних ознак, як-от невиразне мовлення, оніміння обличчя і слабкість кінцівок, що робить його діагностування особливо складним.

Щоб ефективно визначати цю приховану загрозу, дослідники розробили автоматизований інструмент скринінгу з використанням технології машинного навчання, щоб прибрати частину здогадок з діагностики інсульту. Використовуючи понад 143 000 історій хвороби та демографічні дані, модель машинного навчання змогла передбачити інсульт із точністю 84%. Вона навіть змогла перевершити наявні діагностичні моделі, які, як правило, пропускають до 30% інсультів.

Дослідники зазначають, що їхній алгоритм не слід використовувати як окрему модель. Швидше, він має бути включений в автоматизований, комп'ютерний інструмент скринінгу, доступний під час надходження в лікарню. Але кожна подібна, здавалося б, дрібниця окремо, в сукупності здатна врятувати не один десяток життів. Особливо у відділеннях невідкладної допомоги малооб'ємних або неінсультних центрів, де лікарі можуть мати обмежений досвід роботи з інсультами, а також у сільській місцевості, де діагностичні інструменти можуть бути недоступні.

Загалом, цей алгоритм прогнозування інсульту може стати справжнім переломним моментом у світі діагностики, полегшуючи визначення пріоритетності пацієнтів для відповідного втручання і, в кінцевому рахунку, рятуючи життя.

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