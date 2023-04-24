В Швеции обнаружили редкие средневековые корабли. Исследователи говорят об их уникальности

Корабли перевозили личные вещи и корабельное оборудование, которые дают представление о повседневной жизни экипажа и их судьбоносном путешествии.

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В палящий зной западношведского лета команда из Arkeologerna — подразделения Национального исторического музея Швеции — совершила удивительное открытие во время раскопок железнодорожного тоннеля в Варберге. Прочесывая землю, они обнаружили остатки двух средневековых судов, известных как когги, пишет Arkeonews.

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Корабли, названные Varbergskoggen 1 и Varbergskoggen 2, были редкой находкой: известно, что в Швеции существует только семь других коггов, а во всей Европе — 30. Ученые считают, что эти мореходные суда были построены за пределами Скандинавии в середине XIV века и использовались в качестве одномачтовых транспортных судов по всей Северной Европе.

Корабли, названные Varbergskoggen 1 и Varbergskoggen 2, были редкой находкой: известно, что в Швеции существует только семь других коггов, а во всей Европе — 30 Фото: Anders Gutehall, Visuell Arkeologi / Arkeologerna

При дальнейшем изучении археологи обнаружили, что более крупный из этих двух судов, Varbergskoggen 1, был сделан из деревьев, срубленных в Нидерландах, Бельгии и северо-восточной Франции после 1346 года, а меньший Varbergskoggen 2 был построен из дуба из северной Польши, срубленного между 1355 и 1357 годами. Эти находки позволяют предположить, что оба корабля находились далеко от дома, когда встретили свою трагическую судьбу на дне моря.

Примечательно, что останки Varbergskoggen 1 состояли из почти полного левого борта длиной около 20,5 метров и шириной 5 метров, а останки Varbergskoggen 2 были примерно 8 метров в длину и 4,5 метра в ширину, представляя собой переднюю часть нижней части корпуса.

В ходе раскопок команда обнаружила множество артефактов, которые дают интригующее представление о жизни на море Фото: Arkeologerna

В ходе раскопок команда обнаружила множество артефактов, которые дают интригующее представление о жизни на море. Среди них кожаная обувь, деревянная и керамическая домашняя утварь, а также редкий тайник с судовым оборудованием и запасными частями, найденный на борту Varbergskoggen 1, защищенный от грабителей грудой балластных камней. Исследователи также собрали образцы почвы в надежде обнаружить остатки груза и выявить останки паразитов, которые могут указывать на присутствие животных на борту судов.

Детали конструкции судов также заслуживают внимания, поскольку они идентифицируются с традиционной зубчатой конструкцией. Например, нижние стрингеры были построены в стиле карвель, в то время как борта были построены в более традиционном клинкерном стиле. Кроме того, конопатка между стримерами была сделана из мха и закреплена с помощью токарных станков. Палубы поддерживались громоздкими поперечными балками, которые выступали из бортов корпуса.

Хотя находка, несомненно, интересна, причина затопления судов остается неясной. Руководитель проекта Элизабет Шагер отмечает, что для определения причины необходимо провести дополнительный анализ.

"Как только мы очистим все деревянные части затонувших судов и проведем их критический анализ, мы, надеюсь, сможем добраться до сути загадки, — говорит она. — Информация, которую мы смогли собрать в ходе первоначальных раскопок, заключается в том, что более крупное судно "Варбергскогген 1" перевернулось на левый борт на мелководье, когда оно было еще оснащено".

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