У Швеції знайшли рідкісні середньовічні кораблі. Дослідники говорять про їхню унікальність

Кораблі перевозили особисті речі та корабельне обладнання, які дають уявлення про повсякденне життя екіпажу та їхню доленосну подорож.

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У палючу спеку західношведського літа команда з Arkeologerna — підрозділу Національного історичного музею Швеції — зробила дивовижне відкриття під час розкопок залізничного тунелю у Варберзі. Прочісуючи землю, вони виявили залишки двох середньовічних суден, відомих як коги, пише Arkeonews.

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Кораблі, названі Varbergskoggen 1 і Varbergskoggen 2, були рідкісною знахідкою, оскільки відомо лише про сім інших когів у Швеції й 30 у всій Європі. Вчені вважають, що ці морські судна побудовані за межами Скандинавії в середині 14 століття і їх використовували як однощоглові транспортні судна по всій Північній Європі.

Кораблі, названі Varbergskoggen 1 і Varbergskoggen 2, були рідкісною знахідкою, оскільки відомо лише про сім інших когів у Швеції й 30 у всій Європі Фото: Anders Gutehall, Visuell Arkeologi / Arkeologerna

Під час наступних досліджень археологи виявили, що більший із двох кораблів, Varbergskoggen 1, виготовлений із деревини, зрубаної в Нідерландах, Бельгії та північно-східній Франції після 1346 року, тоді як менший Varbergskoggen 2 побудований з дуба з північної Польщі, зрубаного між 1355 і 1357 роками. Ці знахідки свідчать про те, що обидва кораблі були далеко від дому, коли зустріли свою трагічну долю на дні моря.

Примітно, що залишки Varbergskoggen 1 складалися з майже повного лівого борту довжиною приблизно 20,5 метрів і шириною 5 метрів, тоді як рештки Varbergskoggen 2 були приблизно 8 метрів завдовжки і 4,5 метра завширшки, складаючи передній кінець нижньої частини корпусу.

Під час розкопок команда виявила безліч артефактів, які пропонують цікавий погляд на життя в морі Фото: Arkeologerna

Під час розкопок команда виявила безліч артефактів, які пропонують цікавий погляд на життя в морі. Серед них — шкіряне взуття, дерев'яний та керамічний посуд, а також рідкісний сховок корабельного обладнання та запасних частин, знайдений на борту Varbergskoggen 1, захищений від грабіжників купою баластного каміння. Дослідники також зібрали зразки ґрунту в надії виявити залишки вантажу та ідентифікувати будь-які паразитичні рештки, які можуть свідчити про присутність тварин на борту кораблів.

Деталі конструкції суден також заслуговують на увагу, оскільки їх можна ідентифікувати з традиційною зубчастою конструкцією. Наприклад, донні планки зроблені в стилі різьблення, тоді як боки — в традиційнішому клінкерному стилі. Крім того, конопатка між планками виготовлена з моху і закріплена за допомогою токарних верстатів. Палуби підтримувалися громіздкими поперечними балками, які виступали з бортів корпусу.

Хоча знахідка, безсумнівно, дивовижна, причина затоплення суден залишається незрозумілою. Керівниця проєкту Елізабет Шагер зазначає, що для визначення причини необхідно провести додатковий аналіз.

"Після того, як ми очистимо кожну деревину з уламків і детально проаналізуємо їх, ми сподіваємося, що зможемо докопатися до суті цієї таємниці, — каже вона. — Інформація, яку ми змогли зібрати з початкових розкопок, свідчить про те, що більший Varbergskoggen 1 перекинувся на лівий борт на мілководді, коли він ще був оснащений".

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