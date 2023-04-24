В 557 световых годах от Земли. На раскаленной экзопланете нашли самый тяжелый химический элемент

На очень горячем газовом гиганте ученые нашли не только самый тяжелый элемент из всех обнаруженных в атмосферах далеких планет, но им удалось найти впервые и другой тяжелый элемент.

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Китайские астрономы обнаружили на планете MASCARA-4b, которая является представителем такого класса экзопланет, как очень горячие Юпитеры, химический элемент самарий. Это самый тяжелый элемент, который когда-либо находили в атмосферах планет вне Солнечной системы, пишет IFLScience.

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Астрономы из Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили в атмосфере экзопланеты под названием MASCARA-4b самый тяжелый химический элемент из всех найденных до сих пор на планетах вне Солнечной системы. Этот элемент называется самарий и расположен под номером 62 в таблице химических элементов. Даже если вы никогда не слышали про самарий, то несмотря на это, он достаточно широко распространен в земной коре. Этот серебристый редкоземельный металл встречается на Земле чаще, чем олово.

Даже если вы никогда не слышали про самарий, то несмотря на это, он достаточно широко распространен в земной коре. Этот серебристый редкоземельный металл встречается на Земле чаще, чем олово Фото: New Scientist

Экзопланета под названием MASCARA-4b была обнаружена еще в 2020 году и она находится на расстоянии в 557 световых лет от нас. Эта планета относится к классу экзопланет, которые ученые называют очень горячими Юпитерами, потому как ее масса в 3 раза больше Юпитера, а температура составляет несколько тысяч градусов Цельсия. Газовый гигант MASCARA-4b вращается очень близко к своей звезде и совершает полный оборот вокруг нее всего за 2,8 земных дня. По словам ученых, такие элементы должны быть широко распространенными на других планетах, но их очень трудно обнаружить.

Чтобы сделать новое уникальное открытие, ученые использовали наземный телескоп VLT в Чили для наблюдения за планетой, которая вращается вокруг звезды MASCARA-4 (это более крупная и более горячая, чем Солнце звезда). Астрономы проанализировали свет от звезды, проходящий через атмосферу экзопланеты для определения типа химических элементов, присутствующих здесь.

Экзопланета под названием MASCARA-4b была обнаружена еще в 2020 году и она находится на расстоянии в 557 световых лет от нас. Иллюстрация Фото: IFLScience

Ученым удалось найти не только самарий на планете MASCARA-4b, здесь также были обнаружены и другие тяжелые химические элементы. Например, астрономы впервые нашли в атмосфере экзопланеты такой элемент как рубидий, который имеет номер 37 в таблице химических элементов. Также ученые подтвердили предыдущие данные о том, что на планете MASCARA-4b точно присутствуют такие элементы как барий и титан и, возможно, скандий.

Ранее титан находили в атмосферах других планет только в виде оксида титана, но теперь его нашли как чистый элемент, не подверженный влиянию кислорода. Ученые считают, что, либо кислорода на этой планете вообще нет, либо его очень мало.

Теперь ученые нацелены на то, чтобы еще раз проанализировать полученные данные, чтобы окончательно подтвердить свои наблюдения. Также астрономы хотят узнать, какое количество из всех обнаруженных элементов находится в атмосфере далекого газового гиганта. По словам ученых, сравнение химического состава планет с составом их звезд может дать больше информации о том, как происходит процесс формирования таких планет и что происходит дальше.

Как уже писал Фокус, высоко в атмосферу Земли был запущен новый телескоп для исследования темной материи. Недавно обсерватория сделала потрясающие снимки двух далеких космических объектов.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили напрямую новую экзопланету, которая в 16 раз больше Юпитера.