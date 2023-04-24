У 557 світлових роках від Землі. На розпеченій екзопланеті знайшли найважчий хімічний елемент

На дуже гарячому газовому гіганті вчені знайшли не лише найважчий елемент із усіх виявлених в атмосферах далеких планет, але їм вдалося знайти вперше й інший важкий елемент.

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Китайські астрономи виявили на планеті MASCARA-4b, яка є представником такого класу екзопланет як дуже гарячі Юпітери, хімічний елемент самарій. Це найважчий елемент, який будь-коли знаходили в атмосферах планет поза Сонячною системою, пише IFLScience.

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Астрономи з Національної астрономічної обсерваторії Китаю виявили в атмосфері екзопланети під назвою MASCARA-4b найважчий хімічний елемент із усіх знайдених досі на планетах поза Сонячною системою. Цей елемент називається самарій та розташований під номером 62 у таблиці хімічних елементів. Навіть якщо ви ніколи не чули про самарій, то попри це, він досить поширений у земній корі. Цей сріблястий рідкоземельний метал зустрічається на Землі частіше, ніж олово.

Навіть якщо ви ніколи не чули про самарій, то незважаючи на це, він досить поширений у земній корі. Цей сріблястий рідкоземельний метал зустрічається на Землі частіше, ніж олово Фото: sky

Екзопланета під назвою MASCARA-4b була виявлена ще в 2020 році і вона знаходиться на відстані 557 світлових років від нас. Ця планета відноситься до класу екзопланет, які вчені називають дуже гарячими Юпітерами, тому що її маса в 3 рази більша за Юпітер, а температура становить кілька тисяч градусів Цельсія. Газовий гігант MASCARA-4b обертається дуже близько до своєї зірки і здійснює повний оберт навколо неї всього за 2,8 земних днів. За словами вчених, такі елементи мають бути поширеними на інших планетах, але їх дуже важко виявити.

Щоб зробити нове унікальне відкриття, вчені використали наземний телескоп VLT в Чилі для спостереження за планетою, яка обертається навколо зірки MASCARA-4 (це більша і гарячіша, ніж Сонце зірка). Астрономи проаналізували світло від зірки, що проходить через атмосферу екзопланети для визначення типу хімічних елементів, присутніх тут.

Екзопланета під назвою MASCARA-4b була виявлена ще в 2020 році і вона знаходиться на відстані 557 світлових років від нас. Ілюстрація Фото: IFLScience

Вченим вдалося знайти не тільки самарій на планеті MASCARA-4b, тут також було виявлено й інші важкі хімічні елементи. Наприклад, астрономи вперше знайшли в атмосфері екзопланети, такий елемент як рубідій, який має номер 37 у таблиці хімічних елементів. Також вчені підтвердили попередні дані про те, що на планеті MASCARA-4b точно є такі елементи як барій і титан і, можливо, скандій.

Раніше титан знаходили в атмосферах інших планет тільки у вигляді оксиду титану, але тепер його знайшли як чистий елемент, не схильний до впливу кисню. Вчені вважають, що або кисню на цій планеті взагалі немає, або його дуже мало.

Тепер вчені націлені на те, щоб ще раз проаналізувати отримані дані, щоб остаточно підтвердити свої спостереження. Також астрономи хочуть дізнатися, скільки усіх виявлених елементів знаходиться в атмосфері далекого газового гіганта. За словами вчених, порівняння хімічного складу планет із складом їхніх зірок може дати більше інформації про те, як відбувається процес формування таких планет і що відбувається далі.

Як уже писав Фокус, високо в атмосферу Землі було запущено новий телескоп для вивчення темної матерії. Нещодавно обсерваторія зробила чудові знімки двох далеких космічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили безпосередньо нову екзопланету, яка в 16 разів більша за Юпітер.