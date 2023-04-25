Космический целибат. Ученые хотят запретить людям заниматься сексом в космосе

Эксперты считают, что люди рискуют здоровьем будущего ребенка, если захотят зачать его в космосе.

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В разных фантастических фильмах секс в космосе показан как обычное дело, то есть это происходит так же, как и на Земле. Но что случиться, если пара в реальной жизни сможет зачать ребенка в условиях низкой гравитации? Ученый Дэвид Каллен из Университета Крэнфилда, Великобритания считает, что секс в космосе имеет много биологических и юридических вопросов без ответа, которые нужно срочно решить, пишет Daily Mail.

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Секс в космосе вызывает беспокойство у ученых. Дело в том, что низкая гравитация и сильное космическое излучение могут нанести серьезный вред здоровью зачатого в таких условиях ребенка. Пока что точно не ясно, какие будут последствия такого решения двух космических путешественников.

Дэвид Каллен предупреждает, что негативное воздействие условий космоса на здоровье будущего ребенка может привести к судебным разбирательствам с компанией, которая организовала полет космических туристов. Поэтому парам, которые решат отправиться в околоземное пространство на космическом корабле придется подписать документы, запрещающие занятие сексом в космосе на случай, если женщина забеременеет, считает Каллен.

"Я не думаю, что все космические туристы откажутся от секса в космосе, но таким образом возникает риск неконтролируемого зачатия и это является проблемой для компаний, предоставляющих такие услуг", — говорит Каллен.

Дэвид Каллен предупреждает, что негативное воздействие условий космоса на здоровье будущего ребенка может привести к судебным разбирательствам с компанией, которая организовала полет космических туристов Фото: Daily Mail

NASA долгое время не хотело обсуждать вопрос возможного секса между астронавтами и в агентстве утверждают, что еще ни один человек не занимался сексом вне Земли. Но в ближайшие 10 лет произойдет рост сектора космического туризма, когда обычные люди будут платить деньги за полеты на орбиту в развлекательных целях. Три крупные частные компании, SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, уже отправляли гражданских в космос. И такие полеты станут происходить все чаще в ближайшем будущем.

"Обычные люди будут вести себя не так, как астронавты. Последних учат сдерживать свои сексуальные побуждения во время пребывания в космосе, но туристы скорее всего делать этого не будут", — говорит Каллен.

Не такие крупные компании, как указаны выше, под названием Halo Space из Испании и Space Perspective из США, работают над созданием космических капсул, которые будут отправлять в стратосферу на гигантских воздушных шарах. В этих капсулах будут отдельные помещения, где пары смогут уединиться. То есть они смогут заняться там сексом, и потенциально женщины смогут забеременеть.

"Конечно я не говорю о полном запрете секса в космосе, но нужно подумать о новых методах контрацепции. Но возникает дополнительный риск, поскольку эффективность большинства методов не была проверена в условиях космоса. Чтобы избежать биологических и юридических проблем, нужно тщательно подойти к решению вопроса о сексе в космосе. Особенно, когда мы стоим на пороге бурного развития сферы космического туризма", — говорит Каллен.

Фокус уже писал о полетах в ближнее к космосу пространство с помощью капсул компании Halo Space и о том, как будут выглядеть эти капсулы.

Ранее Фокус уже писал о сексе в космосе, о том, как будет происходить этот процесс и почему он важен для будущих колонизаторов Марса.