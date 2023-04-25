Космічний целібат. Вчені хочуть заборонити людям займатися сексом у космосі

Експерти вважають, що люди ризикують здоров'ям майбутньої дитини, якщо захочуть зачати її в космосі.

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У різних фантастичних фільмах секс у космосі показаний як звичайна справа, тобто це відбувається так само, як і на Землі. Але що станеться, якщо пара в реальному житті зможе зачати дитину за умов низької гравітації? Вчений Девід Каллен з Університету Кренфілда, Велика Британія, вважає, що секс у космосі має багато біологічних та юридичних питань без відповіді, які потрібно терміново вирішити, пише Daily Mail.

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Секс у космосі викликає занепокоєння у вчених. Справа в тому, що низька гравітація та сильне космічне випромінювання можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю зачатої в таких умовах дитини. Поки що достеменно не зрозуміло, які будуть наслідки такого рішення двох космічних мандрівників.

Девід Каллен попереджає, що негативний вплив умов космосу на здоров'я майбутньої дитини може призвести до судових розглядів із компанією, яка організувала політ космічних туристів. Тому парам, які вирішать вирушити в навколоземний простір на космічному кораблі, доведеться підписати документи, що забороняють заняття сексом у космосі на випадок, якщо жінка завагітніє, вважає Каллен.

"Я не думаю, що всі космічні туристи відмовляться від сексу в космосі, але так виникає ризик неконтрольованого зачаття і це є проблемою для компаній, які надають такі послуги", — говорить Каллен.

Девід Каллен попереджає, що негативний вплив умов космосу на здоров'я майбутньої дитини може призвести до судових розглядів із компанією, яка організувала політ космічних туристів. Фото: Daily Mail

NASA довгий час не хотіло обговорювати питання можливого сексу між астронавтами і в агентстві стверджують, що ще жодна людина не займалася сексом поза Землею. Але протягом найближчих 10 років відбудеться зростання сектору космічного туризму, коли звичайні люди будуть платити гроші за польоти на орбіту з розважальною метою. Три великі приватні компанії, SpaceX, Blue Origin та Virgin Galactic, вже відправляли цивільних у космос. І такі польоти відбуватимуться все частіше у найближчому майбутньому.

"Звичайні люди поводитимуться не так, як астронавти. Останніх вчать стримувати свої сексуальні спонукання під час перебування в космосі, але туристи швидше за все не робитимуть цього", — каже Каллен.

Не такі великі компанії, як зазначено вище, під назвою Halo Space з Іспанії та Space Perspective зі США ,працюють над створенням космічних капсул, які відправлятимуть у стратосферу на гігантських повітряних кулях. У цих капсулах будуть окремі приміщення, де пари зможуть усамітнитися. Тобто вони зможуть зайнятися там сексом, і потенційно жінки зможуть завагітніти.

"Звичайно я не говорю про повну заборону сексу в космосі, але треба подумати про нові методи контрацепції. Але виникає додатковий ризик, оскільки ефективність більшості методів не була перевірена в умовах космосу. Щоб уникнути біологічних та юридичних проблем, потрібно ретельно підійти до вирішення питання про секс в космосі. Особливо коли ми стоїмо на порозі бурхливого розвитку сфери космічного туризму", — каже Каллен.

Фокус уже писав про польоти в ближній до космосу простір за допомогою капсул компанії Halo Space та про те, як виглядатимуть ці капсули.

Раніше Фокус вже писав про секс у космосі, про те, як відбуватиметься цей процес і чому він важливий для майбутніх колонізаторів Марса.