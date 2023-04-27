Разрушители мифов: на самом деле нацисты не уничтожали лодки Калигулы

Дискуссия о лодках Калигулы снова разгорелась после того, как археологи обнаружили, что нацисты не несут ответственности за их уничтожение.

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История Римской империи полна легендарных историй и фигур, которые завораживают мир на протяжении веков. Одной из таких фигур был печально известный римский император Калигула, живший с 12 по 41 год нашей эры. Калигула известен своими дикими излишествами, в том числе своими кораблями для вечеринок, на которых, как говорят, устраивались дикие оргии, пишет Daily Mail.

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Две прогулочные лодки Калигулы, которые были построены на озере Неми, примерно в 80 км к югу от Рима, были свидетельством его излишеств. Они были украшены мозаикой, статуями и описаны одним римским историком как "сияющие драгоценностями… наполненные обширными ваннами, галереями и салонами, и снабженные большим разнообразием виноградных лоз и фруктовых деревьев". Длина лодок составляла 70 і 73 м соответственно, что делает их одними из самых больших древних судов, когда-либо обнаруженных.

Длина лодок составляла 70 і 73 м соответственно, что делает их одними из самых больших древних судов, когда-либо обнаруженных Фото: DeA/Biblioteca Ambrosiana

В течение почти 2 000 лет об останках этих легендарных кораблей мечтали дайверы, которые организовывали экспедиции для их обнаружения, но без особого успеха. Только в 1930-х годах их наконец подняли из глубин. Однако во время Второй мировой войны их судьба приняла трагический оборот.

В 1944 году прогулочные суда были сожжены нацистскими войсками, согласно отчету, составленному в то время при поддержке американских и британских чиновников. В течение многих лет считалось, что ответственность за уничтожение лодок лежит на немцах. Однако новая книга под названием "Сожжение лодок озера Неми" проливает свет на истинных виновников уничтожения этих бесценных артефактов.

Только в 1930-х годах их наконец подняли из глубин. Однако во время Второй мировой войны их судьба приняла трагический оборот Фото: Alamy Stock Photo

По мнению авторов книги, ответственность за уничтожение судов несет американское артиллерийское подразделение. 36-я пехотная дивизия США обстреливала окрестности озера Неми, когда сражалась с немецкими солдатами в Италии. Обстрел заставил немецкие войска отступить, но также привел к уничтожению прогулочных судов.

Смотритель музея утверждал, что 31 мая он видел, как американские 155-мм гаубичные снаряды попали в здание, а два часа спустя возник пожар, который, по его словам, не был связан с обстрелом. Он обвинил немцев в том, что они облили лодки бензином в качестве акта мести, а затем подожгли их.

Британский капитан, итальянские официальные лица и американский офицер "Monuments Men" прибыли для расследования повреждений. Заголовок газеты "Нью-Йорк Таймс" гласил: "Нацисты сжигают галеры древних римлян". Официальный отчет позже поддержал эту теорию и обвинил немецкие войска в "преступлении против цивилизации".

Однако авторы книги "Сожжение лодок озера Неми" пришли к выводу, что четыре американских снаряда пробили крышу музея, вероятно, осыпав деревянные лодки, содержавшие легковоспламеняющуюся смолу, раскаленными осколками.

В отчете утверждается, что пожар не мог начаться из-за обстрела, поскольку он вспыхнул через два часа, но другим деревянным строениям, подвергшимся бомбардировке в то время, потребовалось аналогичное время, чтобы сгореть, и свет, который видел смотритель, скорее всего, был медленно разгорающимся огнем.

Авторы утверждают, что союзники хотели избежать обвинений в пожаре после бомбардировки в том же году Монте-Кассино, монастыря к югу от Рима, основанного в VI веке святым Бенедиктом.

"Немцы уже называли союзников варварами, и было бы очень стыдно признаться, что они сбили лодки", — сказал один из авторов книги.

Лодки озера Неми важны не только своим историческим значением, они также важны своим вкладом в наше понимание военно-морской архитектуры и строительных технологий того периода. Итальянский археолог Марко Бонино сказал в документальном фильме: "Ни одно другое затонувшее судно, будь то на суше или в море, не дало столько полезной информации, как корабли озера Неми".

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