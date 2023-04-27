Руйнівники міфів: насправді нацисти не знищували човни Калігули

Дискусія про човни Калігули знову розгорілася після того, як археологи виявили, що нацисти не несуть відповідальності за їхнє знищення.

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Історія Римської імперії сповнена легендарних повістей та постатей, які захоплювали світ протягом століть. Однією з таких постатей був сумнозвісний римський імператор Калігула, який жив з 12 по 41 рік нашої ери. Калігула відомий своїми дикими надмірностями, зокрема своїми кораблями для розваг, на яких, за переказами, влаштовувалися дикі оргії, пише Daily Mail.

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Два розважальні човни Калігули, побудовані на озері Немі, приблизно за 80 км на південь від Риму, є свідченням його надмірностей. Вони були прикрашені мозаїкою, статуями і, за описом одного римського історика, "сяяли коштовностями… наповнені просторими ваннами, галереями і салонами, а також обсаджені великою кількістю виноградних лоз і фруктових дерев". Човни мали довжину 70 і 73 м відповідно, що робить їх одними з найбільших античних кораблів, коли-небудь знайдених.

Човни мали довжину 70 і 73 м відповідно, що робить їх одними з найбільших античних кораблів, коли-небудь знайдених Фото: DeA/Biblioteca Ambrosiana

Майже 2 000 років про залишки цих легендарних кораблів мріяли водолази, які організовували експедиції, щоб знайти їх, але без особливого успіху. Лише у 1930-х роках їх нарешті підняли з глибин. Однак їхня доля трагічно зміниться під час Другої світової війни.

У 1944 році прогулянкові човни спалили дотла нацистські війська, згідно з доповіддю, написаною в той час за підтримки офіційних осіб США та Великої Британії. Протягом багатьох років вважалося, що німці несуть відповідальність за знищення човнів. Однак нова книга "Спалення човнів озера Немі" проливає світло на справжніх винуватців знищення цих безцінних артефактів.

Лише у 1930-х роках їх нарешті підняли з глибин. Однак їхня доля трагічно зміниться під час Другої світової війни Фото: Alamy Stock Photo

На думку авторів книги, відповідальність за знищення кораблів несе американський артилерійський підрозділ. 36-та піхотна дивізія США обстрілювала територію навколо озера Немі під час боїв із німецькими солдатами в Італії. Обстріл змусив німецькі війська відступити, але він також призвів до знищення прогулянкових човнів.

Доглядач музею стверджував, що бачив, як американські 155-мм гаубичні снаряди влучили в будівлю 31 травня, а через дві години почалася пожежа, яка, як він стверджував, не була пов'язана з обстрілом. Він звинуватив німців у тому, що вони на знак помсти облили човни бензином, а потім підпалили їх.

Британський капітан, італійські офіційні особи та американський офіцер з охорони пам'ятників прибули, щоб дослідити пошкодження. Заголовок газети "Нью-Йорк Таймс" свідчив: "Нацисти спалили галери давніх римлян". Пізніше офіційний звіт підтримав цю теорію і звинуватив німецькі війська у відповідальності за "злочин проти цивілізації".

Однак автори книги "Спалення човнів озера Немі" дійшли висновку, що чотири американські снаряди пробили дах музею, ймовірно, засипавши дерев'яні човни, які містили легкозаймисту смолу, палючими гарячими осколками.

У звіті стверджується, що пожежа не могла бути спричинена обстрілом, оскільки вона спалахнула через дві години, але інші дерев'яні споруди, що зазнали бомбардувань, згоріли за такий самий час, і світло, яке побачив доглядач, найімовірніше, було повільним початком пожежі.

Автори стверджують, що союзники хотіли уникнути звинувачень у пожежі після бомбардування того ж року Монте-Кассіно, монастиря на південь від Риму, заснованого в VI столітті святим Бенедиктом.

"Німці вже називали союзників варварами, і було б дуже незручно зізнатися в тому, що вони влучили в човни", — сказав один з авторів книги.

Човни озера Немі важливі не лише своєю історичною цінністю, але й внеском у наше розуміння військово-морської архітектури та будівельних технологій того періоду. Італійський археолог Марко Боніно сказав у документальному фільмі, що "жодні інші затонулі кораблі, чи то на суші, чи то на морі, не надали стільки корисної інформації, як кораблі озера Немі".

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