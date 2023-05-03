Ученые обнаружили закономерности в мозге, связанные с многими психическими расстройствами

Ученые определили закономерности в мозге, которые, по-видимому, связаны с риском развития у человека множественных психических расстройств.

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Новое исследование предполагает, что у молодых людей с множественными психическими заболеваниями может быть общая неврологическая "сигнатура", пишет Live Science.

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Новое исследование, опубликованное в издании Nature Medicine, основано таком понятии как общий психопатологический фактор или p-фактор, который представляет собой последовательность психических характеристик, наблюдаемую у пациентов с многими психическими расстройствами. Но p-фактор не объясняет, имеют ли эти характеристики поведения неврологическую основу, или они могут быть связаны с особенностями мозга.

Ученые создали нейробиологический аналог p-фактора, который они назвали нейропсихопатологическим фактором или np-фактором. Используя данные большой группы людей молодого возраста, они определили наличие специфических особенностей в мозговых связях, которые связаны с симптомами психических расстройств.

Ученые использовали данные молодых людей из четырех стран Европы, которые включали в себя сканирование мозга, данные о поведении и их генетике.

Чтобы найти np-фактор у участников исследования, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для исследования их мозга.

С помощью этого сканирования ученые оценили характеристики функциональной связи в мозге, то есть связей между различными областями мозга. Затем они изучили, как эти характеристики связаны с поведенческими симптомами, которые возникают во время восьми различных психических расстройств.

Четыре расстройства представляли собой болезни, во время которых поведение, как правило, связано с взаимодействием с другими людьми или окружающей средой, включая синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Остальные четыре расстройства были связаны с поведением, которое сказывалось только на самом человеке. Это, например, депрессия и специфические фобии.

По словам ученых, наличие определенных закономерностей в функциональной связи мозга, то есть своеобразной "сигнатуры", можно использовать для прогнозирования того, насколько человек подвержен влиянию тех или других психических заболеваний.

Результаты исследования показали, что по сравнению с теми участниками эксперимента, у кого были низкие или средние np-факторы, участники с высокими np-факторами показали наличие повышенной функциональной связи в нескольких областях префронтальной коры мозга. Это область, отвечающая за планирование, принятие решений и рабочую память.

Для большинства участников исследования, наличие высокого np-фактора было связано с диагностированием по крайней мере одного психического заболевания, а самые высокие np-факторы были связаны с многими психическими расстройствами.

Исследователи также обнаружили, что наличие высокого np-фактора связано с генетической мутацией, что приводит к депрессивным состояниям, дефициту внимания или гиперактивности. Ученые считают, что эта мутация может привести к появлению синапсов или промежутков между нейронами в мозге, между которыми проходят сигналы, образуя прочные, но негибкие связи.

Ученые считают, что np-фактор может быть полезен как в будущих исследованиях, так и, в конечном итоге, в лечении психических расстройств у людей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.