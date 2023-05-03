Вчені виявили закономірності в мозку, пов'язані з багатьма психічними розладами

Вчені визначили закономірності у мозку, які, очевидно, пов'язані з ризиком розвитку в людини множинних психічних розладів.

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Нове дослідження передбачає, що молоді люди з багатьма психічними захворюваннями можуть мати загальну неврологічну "сигнатуру", пише Live Science.

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Нове дослідження, опубліковане у виданні Nature Medicine, засноване на такому понятті як загальний психопатологічний фактор або p-фактор, який є послідовністю психічних характеристик, що спостерігається у пацієнтів із багатьма психічними розладами. Але p-фактор не пояснює, чи мають ці характеристики поведінки неврологічну основу, чи можуть бути пов'язані з особливостями мозку.

Учені створили нейробіологічний аналог p-фактору, який вони назвали нейропсихопатологічним фактором або np-фактором. Використовуючи дані великої групи молодих людей, вони визначили наявність специфічних особливостей у мозкових зв'язках, пов'язані з симптомами психічних розладів.

Учені використовували дані молодих людей з чотирьох країн Європи, які враховували сканування мозку, дані про поведінку та їх генетику.

Щоб знайти np-фактор в учасників дослідження, вчені використали функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) для дослідження їх мозку. За допомогою цього сканування вчені оцінили характеристики функціонального зв'язку у мозку, тобто зв'язків між різними ділянками мозку. Потім вони вивчили, як ці характеристики пов'язані із симптомами поведінки, які виникають під час восьми різних психічних розладів.

Чотири розлади являли собою хвороби, під час яких поведінка, як правило, пов'язана із взаємодією з іншими людьми або довкіллям, враховуючи синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДВГ). Інші чотири розлади були пов'язані з поведінкою, яка позначалася тільки на самій людині. Це, наприклад, депресія та специфічні фобії.

За словами вчених, наявність певних закономірностей у функціональному зв'язку мозку, тобто своєрідної "сигнатури", можна використовувати для прогнозування того, наскільки людина схильна до впливу тих чи інших психічних захворювань.

Результати дослідження показали, що порівняно з тими учасниками експерименту, хто мав низькі або середні np-фактори, учасники з високими np-факторами показали наявність підвищеного функціонального зв'язку в кількох ділянках префронтальної кори мозку. Це ділянка, яка відповідає за планування, ухвалення рішень та робочу пам'ять.

Для більшості учасників дослідження наявність високого np-фактора було пов'язане з діагностуванням принаймні одного психічного захворювання, а найвищі np-фактори були пов'язані з багатьма психічними розладами.

Дослідники також з'ясували, що наявність високого np-фактора пов'язана з генетичною мутацією, що призводить до депресивних станів, дефіциту уваги або гіперактивності. Вчені вважають, що ця мутація може призвести до появи синапсів або проміжків між нейронами у мозку, між якими проходять сигнали, утворюючи міцні, але негнучкі зв'язки.

Вчені вважають, що np-фактор може бути корисним як у майбутніх дослідженнях, так і, зрештою, у лікуванні психічних розладів у людей.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.