Спящий великан Антекера: исследователи раскрывают секреты 5 000-летней мегалитической могилы

Археологи обнаружили, что гробница Пьедрас-Бланкас построена так, чтобы совпадать с восходом солнца в день летнего солнцестояния, что свидетельствует о точном знании и астрономических представлениях древней цивилизации.

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Испанские археологи совершили потрясающее открытие на археологическом участке Антекера на юге Испании. Исследуя знаменитую Ла Пенья-де-лос-Энаморадо, также известную как спящий великан, они наткнулись на гробницу, которую раньше не замечали. Это место известно своими доисторическими мегалитами, датируемыми третьим и четвертым тысячелетиями до нашей эры, пишет Arkeonews.

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Мегалитическая могила Пьедрас Бланкас, скрытая в "груди спящего гиганта", до сих пор оставалась тайной 5 000 лет. Согласно исследованию, это прямоугольное каменное сооружение было построено не менее 5 000 лет назад и использовалось в течение тысячелетий на трех различных этапах, прежде чем было заброшено между 1950 и 1180 гг. до н. э.

Ведущий автор исследования, профессор Леонардо Гарсия Санхуан из Севильского университета, объяснил, что местоположение гробницы Пьедрас Бланкас было "тщательно выбрано".

Исследователи обнаружили, что каменные плиты гробницы были точно расположены так, чтобы совпадать "с восходом солнца в день летнего солнцестояния". Некоторые из плит с глубокой гравировкой были расположены таким образом, чтобы свет восходящего солнца попадал в заднюю часть камеры во время летнего солнцестояния.

Самые древние мегалиты в Антекере датируются 3 000 лет до н. э., и прямоугольная каменная гробница была построена в то же время.

Согласно исследованию, тела укладывали на большую плоскую каменную платформу, а в гробнице оставляли керамические подношения. Позже разлагающиеся трупы были сдвинуты с платформы, а в окрестностях было найдено 40 зубов и 95 костей.

Самые древние мегалиты в Антекере датируются 3 000 лет до н. э., и прямоугольная каменная гробница была построена в то же время Фото: M. Ángel Blanco de la Rubia and L. García Sanjuán / Antiquity Publications Ltd

Позднее, около 2500 года до н. э., гробница была реконструирована, и в ней появились ниши для двух захоронений, которые, скорее всего, принадлежали высокопоставленным лицам, возможно, мужчине и женщине, похороненным одновременно или через столетие. Исследователи также обнаружили в полу треугольный, похожий на стрелу камень, ориентированный в направлении восходящего солнца.

По словам исследователей, гробница в Пьедрас Бланкас претерпела еще одну значительную трансформацию. У входа были установлены камни, как будто для того, чтобы заблокировать или запечатать его, и были захоронены кости по меньшей мере двух детей и трех женщин.

Затем гробница была заброшена и с тех пор остается нетронутой. Открытие дает ценные сведения о религиозных практиках и социальной иерархии древней цивилизации.

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