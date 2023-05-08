Сплячий велетень Антекера: дослідники розкривають секрети 5 000-річної мегалітичної могили

Археологи виявили, що гробниця П’єдрас-Бланкас збудована так, щоб збігатися зі сходом сонця в день літнього сонцестояння, що свідчить про точні знання та астрономічні уявлення стародавньої цивілізації.

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Іспанські археологи зробили приголомшливе відкриття на археологічній ділянці Антекера на півдні Іспанії. Досліджуючи знамениту Ла Пенья де лос Енаморадо, також відому як сплячий велетень, вони натрапили на гробницю, яку раніше не помічали. Це місце відоме своїми доісторичними мегалітами, що датуються третім і четвертим тисячоліттями до нашої ери, пише Arkeonews.

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Мегалітична могила П'єдрас-Бланкас, захована "в грудях сплячого велетня", досі залишалася 5 000-річною таємницею. Згідно з дослідженням ця прямокутна кам'яна споруда побудована щонайменше 5 000 років тому і використовувалася протягом тисячоліть у три окремі етапи, перш ніж її залишили між 1950 і 1180 роками до н. е.

Провідний автор дослідження, професор Леонардо Гарсія Санхуан з Університету Севільї, пояснив, що місце розташування гробниці П’єдрас-Бланкас "ретельно вибране".

Дослідники виявили, що кам'яні плити гробниці точно розташовані так, щоб збігатися зі сходом сонця в день літнього сонцестояння. Деякі із сильно гравірованих плит, схоже, розміщені спеціально для того, щоб спрямувати світло від сонця, що сходить, в задню частину камери під час літнього сонцестояння.

Найдавніші мегаліти на місці розкопок Антекера датуються 3 000 роком до н. е., і прямокутна кам'яна гробниця побудована в той самий час.

Згідно з дослідженням, тіла викладені на великій плоскій кам'яній платформі, а в гробниці залишали керамічні підношення. Пізніше трупи, що розкладалися, зіштовхували з платформи. На прилеглій території знайдено 40 зубів і 95 кісток.

Найдавніші мегаліти на місці розкопок Антекера датуються 3 000 роком до н. е., і прямокутна кам'яна гробниця побудована в той самий час Фото: M. Ángel Blanco de la Rubia and L. García Sanjuán / Antiquity Publications Ltd

Пізніше, близько 2500 року до н. е., гробницю відновили і додали ніші для двох поховань, які, найімовірніше, належали високопоставленим особам, можливо, чоловікові і жінці, похованим одночасно або з різницею в сто років. Дослідники також виявили трикутний, схожий на стрілу камінь, вмурований у підлогу, орієнтований у напрямку сходу сонця.

На думку дослідників, гробниця П’єдрас-Бланкас зазнала ще однієї значної трансформації. Біля входу розміщено каміння, ніби для того, щоб заблокувати або запечатати його, і поховано кістки щонайменше двох дітей і трьох жінок.

Потім її покинули. Відкриття дає цінну інформацію про релігійні традиції та соціальну ієрархію стародавньої цивілізації.

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